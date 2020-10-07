Почему пользоваться бесплатными сим-картами опасно

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эксперты Роскачества предупредили москвичей об опасности использования бесплатных сим-карт. «Вечерка» узнала, в чем она заключается и можно ли ее избежать.

Это противозаконно

Тренер Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин доходчиво объяснил, что по действующему законодательству РФ все симкарты должны быть зарегистрированы на конкретного человека. А использовать незарегистрированную симку, может быть, и заманчиво, но незаконно.

— Кроме того, если симкарта оформлена не на вас, вы можете лишиться номера в любой момент, без возможности восстановления.

Вернуть его вправе лишь тот, кто зарегистрирован в качестве владельца, — предупредил специалист.

Прощайте, деньги

Также существует риск потерять деньги.

— Если вы пополните баланс телефонной карты, а номер вдруг отберут через блокировку и передадут тому, на кого оформлена симка, вернуть потраченные средства будет невозможно. Техподдержка оператора не станет общаться с вами, если номер вам не принадлежит, — подчеркнул Золотухин.

Долги по наследству

Не исключено, что предыдущий владелец сим-карты оказался должником по кредитам, например, нескольких банков. В таком случае вам могут начать звонить коллекторы. Согласитесь, подобная перспектива малоприятна.

Никаких аккаунтов

Если вам в руки каким-то образом попала бесплатная симка, обращаться с ней нужно крайне осторожно. Бдительность и здравый смысл здесь однозначно не повредят.

— Ни в коем случае не привязывайте номер бесплатной сим-карты к мобильному банку или аккаунту в социальных сетях. В конечном счете это может привести к тому, что вы лишитесь к ним доступа, а заодно и денежных средств на банковском счете, — посоветовал специалист.

Кстати, полезным будет проверить, не зарегистрирована ли на вас «лишняя» сим-карта. Недобросовестные сотрудники салонов связи могут воспользоваться вашими данными и оформить на вас не один, а несколько номеров. Посмотреть все действующие договоры можно в личном кабинете на сайте компании оператора.

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Бесплатные сим-карты не всегда раздают мошенники. Это могут делать и официальные представители сотовых операторов. Но пользоваться полученными от них симками рекомендуется только после регистрации ваших паспортных данных и активации карты. Также распространяют бесплатные симки юридические лица, подписавшие с операторами контракт. Чем больше клиентов они найдут, тем больше будет выручка.

Соответственно, и раздают карты ради выполнения плана по подключениям и росту абонентской базы. Если вы не зарегистрируете такую симку, то сможете пользоваться ею всего несколько недель. Затем сотовый оператор ее отключит. Если ваша симка ранее уже была закреплена за другим абонентом, а он, например, успел подключить к ней мобильный банк или соцсети, доказать свои права на нее ему вряд ли удастся.

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