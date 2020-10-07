Топ-5 удивительных взломов

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Большинство экспертов о прогрессе говорят двояко. С одной стороны — это прорыв и движение вперед, с другой — чем глубже технологии проникают в нашу жизнь и быт, тем больше мы уязвимы перед взломщиками и хакерами.

Хакнули страну

Примеров того, как «прошаренные» айтишники хулиганят — кто-то по-доброму, кто-то нет, — используя так называемый интернет вещей, масса. Есть эпохальные. Скажем, в 2010 году в Иране технически подкованные взломщики вероломно напали на программируемые контроллеры на установке для обогащения урана в городе Нетенз. Эта атака минимум на год задержала развитие иранской ядерной программы!

Слежка через радионяню

Есть, среди историй про взломы, и очень частные, но очень показательные. Однажды в США злоумышленник взломал видеоняню и захватил над ней удаленный контроль. Он сутки следил за трехлетним ребенком и разговаривал с ним по ночам.

Катайтесь на здоровье

А другие шутники однажды взломали автоматизированную сеть по продаже билетов, парализовав всю систему общественного транспорта Сан-Франциско. Горожане целый день катались по городу бесплатно. Эта робингудовская выходка обошлась городу в копеечку.

Техника взбунтовалась

А как вам выходка IT-эксперта Мартина Хрона, который взломал систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставил ее майнить (в переводе с англ. — добывать. — «ВМ») криптовалюту? Программист перехватил прошивку техники, внес в нее изменения и «зомбировал» ее. Кофеварка кипятила воду, майнила и попутно выводила на дисплей сообщение о том, что «без выкупа она работать не будет». Не устояли перед коварными взломщиками и умные моечные машины, холодильники, мультимедиа-центры, роутеры и телевизоры. Через всю эту кучу техники группа хакеров в один прекрасный день отправила сотни тысяч вредоносных писем. Шуму-то было...

Игрушечные послания

Или вот еще пример: атака на мягкие игрушки. Не простые, конечно, а «золотые» — особенные. Родители могут через телефон отправить на них сообщение, а ребенок — прослушать его через встроенный динамик. Так вот хакеры получили доступ к функции записи «игрушечного» аудио. Даже страшно представить, какие сообщения они отправляли малышам.

СПРАВКА

Умная вещь — бытовое устройство, способное выходить в интернет и взаимодействовать с подобными себе. Она может анализировать происходящее и привлекать внимание пользователя.

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