Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт сообщил, как узнать, кто звонит, не поднимая трубку
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Эксперт сообщил, как узнать, кто звонит, не поднимая трубку

Юлия Курганова

Технологии

Зачастую бывает сложно определить, кто звонит: коллега, мошенники или организация, которая пытается навязать ненужные услуги. Эту проблему можно решить с помощью специальных приложений. Об этом рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

— Специальные мобильные программы позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или же нет. Популярностью у рядовых обывателей пользуются такие приложения, как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls, — сообщил он.

Эксперт отметил, что данные приложения очень удобны и их легко настроить для последующей эксплуатации. Однако Аверин добавил, что даже такие приложения не дают 100-процентной гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно.

По словам эксперта, злоумышленники и организации часто используют «разовые» номера телефонов, которые можно легко приобрести. Именно поэтому они не всегда своевременно попадают в black list компаний, которые предоставляют услуги по защите пользователей от спам-звонков, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Эксперт объяснил, зачем нужен беззвучный режим в телефоне

мошенникителефонные звонкиприложение для смартфонов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Все мнения
О проекте