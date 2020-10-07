Эксперт сообщил, как узнать, кто звонит, не поднимая трубку

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Зачастую бывает сложно определить, кто звонит: коллега, мошенники или организация, которая пытается навязать ненужные услуги. Эту проблему можно решить с помощью специальных приложений. Об этом рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

— Специальные мобильные программы позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или же нет. Популярностью у рядовых обывателей пользуются такие приложения, как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls, — сообщил он.

Эксперт отметил, что данные приложения очень удобны и их легко настроить для последующей эксплуатации. Однако Аверин добавил, что даже такие приложения не дают 100-процентной гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно.

По словам эксперта, злоумышленники и организации часто используют «разовые» номера телефонов, которые можно легко приобрести. Именно поэтому они не всегда своевременно попадают в black list компаний, которые предоставляют услуги по защите пользователей от спам-звонков, передает агентство «Прайм».

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