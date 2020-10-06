Эксперт объяснил, зачем нужен беззвучный режим в телефоне

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Директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, когда можно и нужно использовать беззвучный режим в телефоне.

По словам специалиста, зачастую эта опция востребована в ситуациях, когда этикет требует соблюдения тишины — на концертах и спектаклях, во время лекций и так далее.

Кроме того, перевести гаджет в беззвучный режим оправдано во время рабочих встреч и совещаний, чтобы их участники могли сосредоточиться на обсуждении и не пропустили важную информацию.

Еще одна причина воспользоваться беззвучным режимом телефона — соблюдение режима сна и отдыха. В конце дня рекомендуется выключить звук устройства, чтобы выспаться и набраться сил, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее эксперт перечислил настройки в смартфоне, которые не следует трогать.

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