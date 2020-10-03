Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые не следует трогать

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В смартфоне имеется несколько настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно отключить необходимые для работы устройства системы или потерять гарантию на гаджет. Об этом сообщил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

— С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов — есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров. Также стоит быть осторожными с настройками «Универсального доступа» — можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить, — рассказал он.

Эксперт отметил, что не следует использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android), которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе. Так, из-за этого можно потерять гарантию на устройство, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, получить неработающий смартфон и проблемы с обновлениями или может случиться утечка данных.

Также с root-доступом можно случайно удалить важные системные файлы и папки, что повлияет на работоспособность устройства. Кроме того, Куканов не рекомендует отключать пароли для доступа к устройству, функции «Найти устройство» (на Andoid) и «Локатор» (на iOS), которые в случае потери гаджета помогут определить местонахождение смартфона и стереть с него все данные.

При этом эксперт подчеркнул, что данные рекомендации относятся к рядовым пользователям гаджетов. Те же, кто хорошо понимает, что и зачем делает, может ими пренебречь, сообщает агентство «Прайм».

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