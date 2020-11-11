Актриса Стася Милославская о своих жертвах ради роли

Фото: Из личного архива Стаси Милославской

26 ноября на большой экран выходит спортивная драма «На острие», которая рассказывает историю противостояния двух саблисток в борьбе за олимпийское золото. Стася Милославская сыграла юную и отчаянную Киру, не побоявшуюся принять вызов именитой соперницы. О своей нелюбви к фехтованию, комплексах и принятии себя Стася рассказала «Вечерке».

— Стася, сложно ли было сыграть профессиональную спортсменку?

—Соглашаясь на съемки, я бросила вызов самой себе. Дело в том, что я ненавижу фехтование. На третьем курсе в Школе-студии МХАТ у нас преподавали академическое фехтование, с которым у меня были большие проблемы. Оно мне не давалось, я швыряла шпаги, не ходила на занятия, была самой отстающей на курсе, ведь у меня не было никакого интереса к этому предмету. Тогда в 2016-м я и представить себе не могла, что спустя три года сыграю профессиональную саблистку.

— Что тяжелее всего давалось во время съемок?

— Было много трюковых и спортивных сцен, повторять которые из дубля в дубль, конечно, тяжело. Однажды я сама себе зарядила гардой (ручка сабли) в глаз, был заметный синяк. Пришлось научиться фехтовать практически с нуля, так как в институте я фехтовала правой рукой, а на съемках левой — моя героиня по сценарию левша, как и я сама. И знаете, как только я взяла саблю в левую руку, все стало получаться, и меня даже начали хвалить.

— А дублер у вас был?

— Да, потому что без дублера в подобном кино не обойтись. Невозможно за пару месяцев научиться профессионально тому, чему люди учатся годами. Моим дублером оказался 17-летний мальчик Миша. Он был почти такой же худенький, как и я, и очень быстрый, а скорость — отличительная черта моей героини. Плюс он был еще и левшой. Так что Мише периодически цепляли мои волосы, надевали шлем, и он выполнял самые сложные трюки.

— У вашей героини, кажется, был реальный прототип — олимпийская чемпионка Яна Егорян? Позаимствовали у нее что-то?

Я сама выбрала Яну как референс. Когда готовилась к съемкам и смотрела видео тренировок и выступлений разных спортсменок, то сразу выделила для себя, как работает Яна Егорян. К тому же она левша. Яна мне очень близка — яркая, вспыльчивая, дерзкая, что очень похоже на мою героиню. Я решила с ней познакомиться, сама ей написала в Инстаграм, попросила о встрече.

И Яна мне, на удивление, не отказала, мы провели вдвоем целый вечер, она мне рассказывала разные профессиональные штучки и секретики. Яна очень характерно кричит, когда делает удар саблей и попадает в соперницу. Мне этот момент понравился, и я использовала его в работе, моя героиня тоже издает очень эмоциональные крики.

— Каковы ваши личные спортивные достижения на сегодняшний день?

—Никаких достижений, спорта в моей жизни практически нет. Тут я лентяйка, хоть и очень люблю свою работу. Я даже в спортзал никогда не ходила. Однажды, года четыре назад, купила абонемент, но до зала так ни разу и не дошла. Не могу себя заставить, не вижу в этом необходимости. Боюсь еще больше похудеть, что мне делать категорически нельзя, ведь тогда я вообще растворюсь. Единственное, что я люблю, — плавать, хоть в бассейне, хоть в море, для меня это полное расслабление.

— Насколько вы сами к себе критичны? Есть ли что-то, что вам в себе не нравится?

— Если честно, мы с вами говорим в тот период, когда я пришла к абсолютному принятию себя. Конечно, у меня тоже есть недостатки, как и у всех людей, но на данном этапе жизни я себя принимаю такой, какая я есть. С 14 лет я прошла через множество школьных комплексов, не вписываясь в определенные подростковые стандарты красоты: у меня была маленькая грудь, чрезмерная худоба. Я чувствовала себя белой вороной. Но сейчас я живу в полной гармонии с собой.

— Примером для себя вы называете Константина Хабенского. Почему именно он?

— Потому что в этом человеке есть невероятная совокупность скромности и таланта. Я восхищаюсь его скромностью, хотя он звезда номер один в нашей стране уже много лет. Но при этом абсолютно простой, добрый, чуткий человек.

— Вы ведь вместе снимались в картине «Огонь», где сыграли дочь его героя. Удалось что-то позаимствовать от него в процессе работы?

— Конечно, Константин Юрьевич помогал советами, подсказками, но очень деликатно и тихо. А я же просто за ним наблюдала, как он общается с режиссером, гримерами и всей съемочной группой. Хабенский был кумиром моего детства, и я всегда мечтала с ним поработать. Когда узнала, что именно он сыграет моего экранного отца, была на седьмом небе от счастья!

— Вы родились в творческой семье, ваш папа — музыкант, это сыграло роль в выборе актерской профессии?

—Нет, все случайно произошло, никто из родителей не ожидал, что я стану актрисой. В школе я ненавидела выступать на мероприятиях и читать стихи по праздникам. Считала все это самодеятельностью и не хотела быть к ней причастной. Я занималась музыкой, танцами, а в 12 лет мне что-то ударило в голову — и я пошла в театральную студию. Но в школьных выступлениях по-прежнему не участвовала, считая, что они занимаются самодеятельностью, а я — серьезным делом. У меня появилось новое интересное мне окружение, а учеба отошла на второй план.

— А кто для вас был авторитетом в те годы? Какие постеры висели у вас в комнате?

— Авторитетов не помню, но, как у любой девочки, у меня были кумиры в музыкальном мире. В 2006 году я тащилась от группы Tokio Hotel, пыталась причислять себя к разным субкультурам — эмо и каким-то еще.

— В школе хорошо учились?

— Нет, я сразу определила для себя, что мне интересно, а что нет. Русский и литература — да, а все остальное — до свидания! Родители меня за это не наказывали, но, конечно, переживали за мою успеваемость.

— Когда вы почувствовали себя самостоятельной, чтобы вылететь из родительского гнезда?

—В 19 лет, когда случился мой первый телевизионный проект «Красные браслеты». Начав получать первые гонорары, я сразу же съехала от родителей и стала сама себя обеспечивать. Сейчас мне 25 лет, и уже шесть лет я совершенно самостоятельный человек. Хотя бывали разные периоды за годы учебы, не всегда получалось сниматься. Поэтому иногда приходилось прибегать обратно к родителям — поесть и попросить денег. Но сейчас уже я сама стараюсь им помогать.

Фото: instagram.com/milostasii

ДОСЬЕ

Стася Милославская (полное имя Анастасия Милославская) родилась 4 мая 1995 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Театра имени Пушкина. Дебютировала в кино в фильме «Коробка» (2016 год). За роль в фильме «Бык» была номинирована на премию «Золотой орел». Снималась более чем в 20 фильмах и сериалах.

Возлюбленная Александра Петрова

Стася не любит говорить о своей личной жизни, однако о ее романе с известным актером Александром Петровым общественность узнала еще год назад, когда артисты вместе появились на вручении премии «Больше чем звезды». Позже на их страничках в соцсетях стали появляться совместные снимки с романтическими комментариями.

Кот из приюта

В мае этого года Стася и Александр взяли себе из приюта кошку черного-белого окраса и теперь вместе ее воспитывают. Питомца назвали Самантой. Фотографиями кошки артисты регулярно делятся с подписчиками в Инстаграме.

Стеснялась читать стихи

В школе Стася специально плохо читала стихи на литературе, чтобы одноклассники над ней не смеялись. «Я очень любила поэзию, но боялась, что меня заподозрят в этом и начнут высмеивать мое увлечение. Глупость, но в подростковом возрасте дети жестоки», — признавалась актриса в одном из интервью.

Ездит на метро

Актриса не любит пробки и только в редких случаях заказывает такси. Чаще всего она передвигается по городу на метро. Стася выглядит совсем юной и почти не пользуется косметикой, поэтому другие пассажиры принимают ее за обычную девчонку-подростка. Тем не менее поклонники все же узнают звезду экранов.

Ест и не толстеет

Стася называет себя гедонистом в плане еды. «Я люблю вкусно поесть, а потом еще долго восхищаться, каким великолепным было блюдо, обсуждать рецепты», — рассказывала Стася журналистам. Тем не менее ей удается оставаться стройняшкой.

Поклонница 1950-х

Стася признается, что из одежды ей ближе всего стиль середины прошлого века. «Мне очень нравятся фасоны из 50-х — узкая талия, пышные бедра. Обожаю смотреть голливудские фильмы той эпохи и просто засматриваюсь на молодую Одри Хепберн и ее наряды, все ее платья — невероятный восторг! И, кстати, мы с ней родились в один день!» — рассказала актриса «Вечерке».

Домашняя девушка

По словам Стаси, времени на шумные тусовки и домашние посиделки у нее нет. И отдыхать она предпочитает только с близкими людьми или дома проводить время с семьей.

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