Актеры Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно поженились
Артисты Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно сыграли свадьбу. Торжество прошло в узком кругу самых близких родственников и друзей.
О планах повести под венец возлюбленную Богатырев намекнул в одном из интервью еще летом. Тогда он рассказал, что уже сделал Арнтгольц предложение руки и сердца.
Новости о том, что звездная пара оформила брак, появилась спустя несколько месяцев. Информацию об этом подтвердил изданию Starhit сам Богатырев. При этом раскрывать подробности торжества актер не стал.
По слухам, звезды расписались в одном из столичных ЗАГСов.
Напомним, что роман между Арнтгольц и Богатыревым начался более двух лет назад. Влюбленные впервые вышли в свет в 2018 году. Они появились на премьере фильма с участием Богатырева. Для звезды сериала «Кухня» это первый брак, для его избранницы — второй. Ранее актриса была замужем за актером Иваном Жидковым.
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