Актеры Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно поженились

Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев встречались больше двух лет / Фото: youtube.com

Артисты Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно сыграли свадьбу. Торжество прошло в узком кругу самых близких родственников и друзей.

О планах повести под венец возлюбленную Богатырев намекнул в одном из интервью еще летом. Тогда он рассказал, что уже сделал Арнтгольц предложение руки и сердца.

Новости о том, что звездная пара оформила брак, появилась спустя несколько месяцев. Информацию об этом подтвердил изданию Starhit сам Богатырев. При этом раскрывать подробности торжества актер не стал.

По слухам, звезды расписались в одном из столичных ЗАГСов.

Напомним, что роман между Арнтгольц и Богатыревым начался более двух лет назад. Влюбленные впервые вышли в свет в 2018 году. Они появились на премьере фильма с участием Богатырева. Для звезды сериала «Кухня» это первый брак, для его избранницы — второй. Ранее актриса была замужем за актером Иваном Жидковым.

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