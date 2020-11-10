Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Актеры Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно поженились
Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев встречались больше двух лет / Фото: youtube.com

Актеры Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно поженились

Юлия Курганова

Звезды

Артисты Татьяна Арнтгольц и Максим Богатырев тайно сыграли свадьбу. Торжество прошло в узком кругу самых близких родственников и друзей.

О планах повести под венец возлюбленную Богатырев намекнул в одном из интервью еще летом. Тогда он рассказал, что уже сделал Арнтгольц предложение руки и сердца.

Новости о том, что звездная пара оформила брак, появилась спустя несколько месяцев. Информацию об этом подтвердил изданию Starhit сам Богатырев. При этом раскрывать подробности торжества актер не стал.

По слухам, звезды расписались в одном из столичных ЗАГСов.

Напомним, что роман между Арнтгольц и Богатыревым начался более двух лет назад. Влюбленные впервые вышли в свет в 2018 году. Они появились на премьере фильма с участием Богатырева. Для звезды сериала «Кухня» это первый брак, для его избранницы — второй. Ранее актриса была замужем за актером Иваном Жидковым.

Читайте также: Актер Иван Жидков назвал причину развода с Татьяной Арнтгольц

свадьбаТатьяна АрнтгольцМаксим Богатырев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте