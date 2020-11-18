Есть у меня одна теория...

Павел Сорокин, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня о работе физика рассказал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Неорганические наноматериалы» Павел Сорокин.

Недавно физик Павел Сорокин опубликовал свое новое исследование о получении алмазных пленок. «Вечерка» расспросила ученого о его последней работе и профессии.

— Как долго вы работали над статьей о получении алмазных пленок?

— Первую работу по этой теме мы опубликовали еще в 2014 году. Мы хотели узнать, как можно создать самый тонкий алмаз. И мы показали, что из графена можно создать алмазную пленку толщиной всего лишь несколько атомных слоев. Эта работа вызвала отклик. Экспериментаторы по всему миру попытались ее реализовать. Однако у них получалось создать пленку только из двух слоев. В новой работе совместно с учеными из США мы доработали способ.

— Как выглядит рабочий день ученого?

— Можно сразу разделить ученых на экспериментаторов и теоретиков. Я отношусь ко вторым. Разница есть, но имеются и сходства. Работа ученого — это мыслительный процесс. Однако это не означает, что мы приходим на работу, сидим три часа упорно думаем, потом обедаем и продолжаем. Это не так. Работа идет в обсуждениях. У меня есть научная группа. В ней порядка десяти человек. Туда входят студенты, аспиранты. Я постарался собрать экспертов из разных областей, чтобы по каждому вопросу у нас были разные и обоснованные мнения. Так мы можем найти подход для разных задач. Вообще, этим наука для меня и интересна.

Здесь никогда нет одинаковых задач. Ты постоянно делаешь что-то новое. И это дает тебе силы двигаться вперед. В исследованиях нет рутины, потому что перед тобой всегда новый вызов. Иногда задачи большие, иногда маленькие, но всегда интересные.

— Всегда результатом работы становится научная статья?

— Единица научного продукта — научная статья. Тут вы правы. Но нужно понимать, что она сильно отличается от заметки в газете. Научная статья начинается с гипотезы. Предположим, есть какой-нибудь научный эффект, пока не разгаданный.

Ученые начинают в нем разбираться, искать его причину и природу, выбирают методики для исследования этого эффекта. В статье все это максимально подробно и детально описывается. Это длительный процесс, который может занять несколько лет. Я стараюсь публиковать статью совместно с экспериментом, чтобы результаты были полезны и их могли применить. Очень легко в теоретических изысканиях уйти в сферу, которую сложно воплотить в сегодняшней реальности.

— Вы сами проводите эксперименты?

— Для этого у меня есть много коллег по всему миру. Они занимаются экспериментами, и мы находимся в постоянном контакте. Есть коллеги из Японии, Венгрии, США. Причем у нас есть разные способы взаимодействия. Иногда мы предлагаем им теоретическую гипотезу для проверки. Порой они проводят эксперимент, а затем обращаются к нам, чтобы получить объяснение полученного эффекта.

ДОСЬЕ

Павел Сорокин родился 19 августа 1982 года в Красноярске. Окончил бакалавриат и магистратуру Красноярского государственного университета с красным дипломом. Получил степень доктора физико-математических наук. Сейчас работает в лаборатории Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» .

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