Пирамида Хеопса и тайны ДНК: как высокие технологии меняют уроки в школах Москвы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В 2021-м в московских школах и колледжах появится высокотехнологичное оборудование. На эти цели планируется выделить 13 миллиардов рублей. Из них 7,4 миллиарда направят на учебное оборудование для предпрофессиональных классов. На нем учащиеся смогут ставить эксперименты и заниматься исследованием.

В настоящее время все московские школы предлагают школьникам старших классов три и более профильных предмета. 45 тысяч учеников обучаются в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, атомных, курчатовских, предпринимательских и ИТ-классах.

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» поддержал этот проект.

— Спецоборудование поможет обеспечить наглядность, динамизм, многогранность, цельность процесса обучения. В последнее время многие учителя вместо демонстрации опытов в кабинетах прибегают к презентациям и тестам. Надо возвращаться к лабораторной атмосфере и поднимать ее на новый уровень. Снова должна сложиться цепочка: школа — вуз (колледж) — работа по профессии. Человек должен работать по полученной профессии, и спектр выбора профессий должен расширяться. Залог этого — в предпрофильном обучении, в обеспечении такового необходимым оборудованием, которое поможет ребенку сориентироваться в определении своих интересов, их развитии и совершенствовании различных навыков, — сказал он.

Уроки химии, физики, биологии «немыслимы без эмпирической практики», уверен Снегуров. Уроки по другим предметам, по его словам, также требуют хорошего оснащения. Специальное оборудование поможет школьникам реализовывать свои идеи.

— Они смогут прогнозировать, мечтать с помощью техподдержки. Побывать в пирамиде Хеопса или на Южном полюсе, отработать спасение людей в ЧС или проникнуть в тайны ДНК. Понять логику расшифровки клинописи, опыты Галилея поможет метод моделирования, который, полагаю, невероятно расцветет при опоре на современные технологии, — подчеркнул Снегуров.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Он вспоминает, как до карантина исписывал и разрисовывал огромные доски в классах мелом на переменах, чтобы дать детям хоть небольшое представление об исторических процессах, персонажах, колорите эпохи вне формального и шаблонного измерения.

— Теперь же, наконец-то, обучение предстанет сразу в трех измерениях. Оборудование кабинетов не только поможет уточнить нацеленность ученика, но и поспособствует раскрытию его личностного потенциала, повлияет, что не исключено, на его нравственные и эстетические ценности, — добавил учитель истории.

Снегуров обратил внимание на то, что некоторым учителям придется «подтягиваться» к оснащению, серьезно работать над повышением собственной компетенции и педагогической мотивации.

Со следующего года в школах появятся и медиаклассы. В них будут готовить будущих журналистов. Около 2,2 миллиарда рублей город также выделит на комплект оборудования для начальных классов. Это позволит проводить уроки интереснее и с раннего возраста прививать детям тягу к научной работе.

За последнее десятилетие школы Москвы стали современными высокотехнологичными центрами. Благодаря современному оборудованию, соответствующему стандартам WorldSkills Russia, учащиеся колледжей Москвы стали победителями на III национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Сборная столицы взяла 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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