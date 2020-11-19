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Актриса Мария Куликова рассказала о секрете успеха
Фото: instagram.com/m.kulikova77

Актриса Мария Куликова рассказала о секрете успеха

Дарья Завгородняя

Интервью

На канале «Россия 1» стартовал показ нового сериала «Теорема Пифагора» — о благополучной семье, переживающей трудные времена. Роль матери семейства исполняет Мария Куликова — «ветеран» российской индустрии многосерийных фильмов. С «Вечеркой» актриса поговорила о жизни, о себе и о современном российском кино.

— Мария, с тех пор, как вы снялись в первый раз в 1999 году, что изменилось в индустрии многосерийного кино?

— В этой индустрии изменилось все. Раньше снимался сериал, допустим «Две судьбы» (сериал 1999 года. — «МВ»), — это было большое событие. В 90-е развалилась киноиндустрия в целом. Чудесные киностудии были заброшены, ничего не снималось, это было ужасное время для артистов. Единственной моей мечтой тогда было попасть в академический театр, просто чтобы была постоянная работа.

О кино, о сериалах мы даже не думали. Раньше канал заказывал картину, и все знали, что в любом случае, как бы она ни была снята, ее примут в эфир. Сейчас — это целая история. Многие снимают за свои деньги и потом только продают на ТВ. То есть это должен быть очень высокого качества продукт. Во-первых, чтобы его купили, а во-вторых, чтобы зритель на платных платформах, которых великое множество, оплатил эту картину.

— Вы окончили Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, курс Евгения Князева. В прошлом году вы вместе с ним участвовали в юбилейной пресс-конференции как одна из лучших студенток. Чем запомнились годы учебы?

— У меня поначалу были сложности, чудовищные комплексы. Выходить на сцену было страшно до тошноты. Но я убедила себя продолжать. И выкарабкалась, потому что у нас великолепные педагоги. Это были чудесные годы. Может быть, потому, что молодость, может, шикарный коллектив, который встретил меня в этом вузе. Мы до сих пор общаемся. Макс Аверин, Маша Порошина, многие другие. У нас есть общий чат однокурсников, в котором ежедневно публикуется какая-то информация, мы поздравляем друг друга с днем рождения.

— Ваш персонаж в фильме «Теорема Пифагора», психолог Ирина, расстается с мужем из-за его измены, но потом оказывает ему поддержку в трудной ситуации. А вы в жизни способны на такое?

— Да, я способна на многое, как любой человек. Невозможно рассуждать гипотетически — сможете вы сделать это или то… Но когда сталкиваешься с конкретной ситуацией, ты не задумываешься, смог бы или нет. Просто делаешь то, что велит сердце и воспитание. Только пятиклассник, наверное, может однозначно сказать: «Я не прощу предательство! Моя подружка Катя пошла в кино с Леной!» Но когда тебе за сорок и у тебя огромное прошлое с близким человеком, включаются другие законы.

— Бывают ли в вашей жизни моменты, когда очень нужна поддержка? Обратились бы к психологу?

— Многие мои близкие друзья ходили к психологам и говорили, что это удивительный опыт: когда человек помогает тебе посмотреть на твою жизнь с другого ракурса. Но у меня настолько сложный график, который, видимо, помогает мне справляться с проблемами — а они у меня, естественно, есть. И комплексы, и все на свете. Ну и конечно, я все время распределяю в пользу ребенка (у Марии есть сын Иван. — «МВ»), каждую минуту использую, чтобы побыть с ним.

— Сейчас многие звезды высказывают свое мнение об актуальных новостях. Неужели не хочется тоже хайпануть?

— Хайпануть — точно нет. Я, наверное, только месяц назад узнала, что означает это слово. Я за себя не боюсь, могла бы и вступиться за кого-то в скандальной истории и высказаться чуть громче, чем следовало бы. Но меня окружает большое количество близких людей. Кто-то из них пожилой, кто-то очень ранимый. Включая сына, которому девять лет, и он может пострадать в школе из-за того, что хайпанула его мама. Поэтому веду себя сдержанно.

— Ваш сын учится в начальной школе. Думает уже о будущей профессии?

— У Вани ежедневно новые идеи. Сейчас он хочет быть пилотом. Самолеты, небо и все, что с этим связано. Он прекрасно разбирается в типах двигателей. Но буквально полгода назад он мечтал быть нейрохирургом. Я ему даже купила силиконовый мозг, который стоил довольно дорого. Это такое учебное пособие, на котором он пытался делать операции.

— Как-то раз вы сказали, что брали сына на съемки. Как ему атмосфера кино?

— Ваня довольно часто ездит со мной, даже в другие страны. Но артистом быть точно не хочет. Критерий такой: я не смогу выучить столько текста. (Смеется.) А я и не против! Есть такое понятие, как актерская природа. Я была кривлякой в детстве, загораживала родителям телевизор и говорила, что я интереснее. Родители возмущались: «Машка, уйди, пожалуйста!» И мне было обидно. Ваня — совсем другой человек.

— Бывший муж, актер Денис Матросов, поддерживает отношения с сыном?

— Слава богу, папа живет недалеко, мы всегда на связи. Грубо говоря, не надо везти Ваню с «Алтуфьева» на «Кантемировскую», что создало бы, наверно, препятствия. Мы с бывшим мужем прошли большой путь, поэтому мы близкие люди по-настоящему, без кавычек и лишних слов.

— В чем для вас секрет успеха?

— Успех, как и любовь, — сложная штука. Я сегодня смотрела очередную серию фильма «Отыграть назад» с Хью Грантом и Николь Кидман. И там был настолько крупный план, что я увидела: у замечательного артиста не очень ровные зубы. У меня эта мысль промелькнула в секунду, просто потому что мозг считал информацию. Однако подумала: маленький недостаток не помешал Хью Гранту сделать фантастическую карьеру и слыть красавчиком по сей день, несмотря на возраст.

Бывают идеальной красоты люди, они вовремя произносят текст, хорошо смотрятся в кадре, даже умеют плакать. Но тебя это не трогает. И вдруг появляется персонаж, который не соответствует стандартам красоты, поведения, актерской школы, но ты не можешь от него оторваться, и мурашки бегут от сопереживания.

Актриса Мария Куликова рассказала о секрете успехаФото: из личного архива Марии Куликовой

ДОСЬЕ

Мария Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве. Мать — инженер, отец — певец, сотрудник Гостелерадио, бабушка — декан вокального факультета Гнесинского училища. В юности посещала театральную студию, ее первой ролью была Баба-яга. В 1994 году поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина, который окончила с отличием в 1998 году.

За последние 20 лет снялась более чем в 50 фильмах и сериалах и часто играла главные роли.

Любовь мужчины и женщины — самая большая загадка, считает актриса. «Нет никакого списка качеств, который привлекает, — говорит Мария. — Ты просто идешь мимо человека, и вдруг возникает желание обернуться. Что тебя зацепило? Аромат духов, улыбка, одежда? Из чего возникают желание, чувство, привязанность? Никто не знает. Даже самые крутые нейрофизиологи».

Знак Льва

Мария считает, что энергичность и щедрость у нее от знака Льва, под которым она родилась. Она замечает, что между людьми одного знака зодиака есть сходство. «Вокруг меня очень много Козерогов: мои подруги, родственники, — говорит актриса. — Они мне симпатичны — своей целеустремленностью, например. То есть я не скептик. Однако всерьез я в тему гороскопов не погружалась».

Путешествия, а вовсе не дорогие вещи — главная статья расходов у Марии. «Как только открыли границы, я уже трижды была в Турции. Ездила и с друзьями, и с сыном», — признается Куликова. В январе актриса тоже планирует поездку либо на Занзибар, либо в Эмираты. «А если закроют все, поедем в подмосковный пансионат! Моя подруга сказала: зачем тебе Подмосковье, если ты живешь в загородном доме? Я говорю: это другое: собирать чемодан, садиться в такси... Мне это необходимо», — добавила Мария в беседе с «Вечеркой».

Питалась хлебом и макаронами

«На первом курсе Щукинского училища я сильно поправилась, потому что не было возможности нормально питаться, — вспоминает Мария. — Ну что я могла себе позволить в 1994 году? Хлеб, макароны с кетчупом. Педагоги стали делать замечания: ты хочешь всю жизнь только Островского играть? У тебя данные для Чехова. И я взяла себя в руки».

Врачи и учителя

В «Теореме Пифагора» героиня Марии — психолог. Но чаще всего она играет врачей и учителей. «Я обожаю свою работу в том числе потому, что можно окунуться в другую жизнь: побыть стюардессой, учительницей, нейрохирургом», — признается актриса.

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