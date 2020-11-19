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«Делают меня счастливой»: Гузеева показала невесту своего сына
Фото: youtube.com / Красный квадрат

«Делают меня счастливой»: Гузеева показала невесту своего сына

Вероника Кузьминова

Звезды

Сын актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой радует свою маму — у молодого человека по имени Георгий складываются крепкие любовные отношения с девушкой Анной. Своей радостью за счастье сына Гузеева поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Георгий — старший сын актрисы, ему 28 лет. Также у звезды «Давай поженимся» подрастает 20-летняя дочь Ольга. Недавно Георгий начал отношения с девушкой Анной. Поклонники ничего не знали об избраннице сына актрисы, пока она не показала ее в своем аккаунте.

Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором Анна и Ольга обнимаются. Вероятно, у сестры Георгия с его девушкой хорошие отношения.

— Те, кто делают меня счастливой. Дочь Леля и дочь Аня. И любимчик Марли, как без него, — написала Гузеева.

Фанаты в комментариях сделали комплименты девушкам и попросили телеведущую подробнее рассказать об Анне.

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дочьЛариса Гузеевасын
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