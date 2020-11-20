Евгения Брик: С близкими вижусь во снах

Фото: instagram.com/evgeniabrik

На канале ТВ-3 23 ноября стартует многосерийный мистический детектив «Фантом», где одну из главных ролей сыграла Евгения Брик. Актриса рассказала «Вечерке» о своей новой роли, о том, как пандемия изменила жизнь ее семьи.

— Евгения, чем для вас будут памятны съемки в «Фантоме»?

— Я всегда хотела поучаствовать в проекте, связанном с мистикой и фантастикой.

Тем более что я, как и многие, фанат фильма «Привидение» (американский фильм режиссера Джерри Цукера, вышедший в 1990 году. — «МВ») , знаю его почти наизусть. И когда меня пригласили в «Фантом», первая ассоциация родилась именно с «Привидением». Но у нас история еще более сложная и глубокая.

Нам с Денисом Шведовым, который играет моего мужа-призрака, во многих сценах нужно было существовать и взаимодействовать совершенно необычно, часто не видя и не имея возможности касаться друг друга. Моя героиня Вера, капитан полиции, вначале уж точно не верит в существование призраков. И это, пожалуй, самый незабываемый опыт, ведь безумно интересно создавать персонажей, кардинально меняющихся на протяжении истории.

— А вы сами как к мистике относитесь?

— Я очень люблю свои сны, они всегда такие яркие и реалистичные. Хотя у всех людей, конечно, по-разному, вот Валера (супруг актрисы Валерий Тодоровский. — «МВ») говорит, что вообще не запоминает сны. Я же всегда помню, что мне снилось, вплоть до звуков и запахов. В снах я путешествую во времени, для меня это возможность увидеть людей, которых я люблю и которых уже нет рядом, пообщаться с ними. Снится дом, где жили дедушка с бабушкой и мы с сестрой проводили каждое лето, как мы накрываем на стол и садимся за него все вместе.

Во сне приходит наш лабрадор Ника, которая прожила с нами 14 лет и ушла два года назад. Очень часто просыпаюсь заплаканной, например, когда снится папа, и это слезы радости. Всегда чувствую свыше поддержку своих близких, которых уже нет рядом, но они оберегают нас, как ангелы-хранители. А у меня есть возможность прикоснуться, обнять их хотя бы во сне.

— Прежде чем согласиться на участие в фильме, вы советуетесь с супругом?

— У нас не происходит дома обсуждений такого плана, что у Валеры новый проект и какая роль мне бы там подошла. Например, приглашение на пробы на роль Анны Галеевой в сериал «Бомба», где Валера был продюсером, я получила письмом от режиссера Игоря Копылова. С мужем я, конечно, делюсь какими-то вещами, которые мне интересны, но не считаю себя вправе давать читать сценарии чужих проектов. Да и использовать его время для своих личных нужд мне тоже как-то не хочется, типа «Прочитай и подскажи мне!»

— Случалось такое, что вам сценарий нравился, а супруг его отвергал, как и ваше участие в проекте?

— Нет, такого никогда не было. Валера очень доверяет моему вкусу и моим решениям, знает, что я не тот человек, который хватается за все подряд и будет сниматься в пяти проектах параллельно. Если я ему говорю, что хочу в какой-то работе участвовать, то он соглашается, что это интересно, всегда поддерживает меня.

— Насколько пандемия изменила вашу жизнь?

— Я, конечно, очень волновалась за своих близких в Москве — бабушке исполнилось 98 лет, у мамы слабые легкие, мысли о них были большим стрессом. Тут, в Лос-Анджелесе (актриса 12 лет живет в США. — «МВ»), месяца три-четыре мы вообще не ходили в магазины, все заказывали на дом, тщательно мыли упаковки. Жизнь изменилась кардинально, если раньше люди шли навстречу друг другу и здоровались с улыбками, то сейчас все отскакивают и обходят за несколько метров. В отличие от Москвы, которая летом полностью открылась, здесь, в Лос-Анджелесе, никто не расслаблялся. Люди постоянно носят маски, все заведения закрыты, работают только уличные веранды и навынос, все мероприятия запрещены, дети учатся по зуму с марта. Закрыты даже все торговые центры.

— Как дочка Зоя переносит разлуку с друзьями?

— Тяжело, конечно. Мы отметили в августе Зоин день рождения в открытом кафе с ее подружками, все были в масках. А так дети общаются только по телефону, как и мы. Мне кажется, мы уже привыкли находиться все время дома, лично я уже никуда и не рвусь. Удивительно, но всегда есть чем заняться дома, вот после разговора с вами меня ждут три присланных сценария, разговор с режиссером, репетиции по зуму и куча домашних дел. Мне пришлось отказаться от всех съемок, что предлагали в Москве в ноябре–январе. Не могу сейчас поехать в Москву, где болеют почти все друзья.

— Несколько лет назад вы говорили: «Не знаю, а вдруг в сорок лет меня охватит паника и я стану что-то себе колоть?» Как вы сегодня — незадолго до 40-летия — относитесь к этим процедурам?

— Процедуры не хочу делать, потому что вижу на девушках результат, который мне не нравится — как поднимаются щечки, закрывающие глаза. Смотрела множество видео, где мировые хирурги рассказывают, что все, что колется в лицо, там накапливается и не рассасывается никогда. А уж актрисам такое делать просто невозможно! Как можно сыграть физика-ядерщика послевоенных лет с недвижимым лбом, надутой верхней губой и филерами под глазами, подпирающими щечки? Это будет смешно и стыдно.

Так что колоть я себе точно ничего не буду, особенно после того, как нашла в «Инстаграме» потрясающего мастера, благодаря которому смогла себя уже немного изменить. Она учит делать гимнастику для лица, которая меняет внешний вид в лучшую сторону. Особенно если делать это постоянно. А еще очень помогает пятиминутный массаж роликом и камнем гуаша по утрам и вечерам, перед нанесением крема. Я себе купила этот набор и за короткий срок оценила результат. Да, нужно потрудиться, но так же мы и тело тренируем, нужно себя к этому приучить и сделать ежедневным ритуалом.

Фото: instagram.com/evgeniabrik

ДОСЬЕ

Евгения Брик (настоящее имя Евгения Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году окончила ГИТИС (мастерская Александра Збруева). Работала ведущей ночной программы на радио «Маяк». В ее фильмографии более 30 ролей в фильмах и сериалах. Также играла в театре «Современник». В 2008 году вместе с мужем переехала в Лос-Анджелес.

Маяковский ни при чем

Псевдоним Брик Евгения взяла себе, когда начала сниматься в кино. Ей хотелось более броскую и запоминающуюся фамилию. Этот выбор не имеет никакого отношения к музе Владимира Маяковского Лиле Брик. Такая фамилия досталась актрисе от бабушки.

Провалила пробы, но нашла мужа

С Валерием Тодоровским Евгения познакомилась на кастинге к фильму «Закон» семнадцать лет назад. Роль она тогда не получила, зато у режиссера вспыхнули чувства к молодой актрисе. Разница в возрасте ничуть не смутила — Тодоровский на 19 лет старше Евгении. Пышной свадьбы пара не устраивала — просто расписались в загсе.

Сбросила 25 килограммов

После родов Евгения сильно поправилась и очень долго возвращалась в форму. «Я сейчас вспоминаю себя — очень странные ощущения. Это будто не ты, а ты в теле другого человека», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Была манекенщицей

В детстве Евгения Брик прошла отбор в манекенщицы Общесоюзного дома моделей. Уже в пятилетнем возрасте она участвовала в показах, а ее фотографии можно было увидеть на обложках модных журналов. За такую работу девочка даже получала свои первые гонорары.

Сама себе критик

Актриса отмечает, что ей свойственно копаться в себе: «Я человек, вечно недовольный собой, раздираемый противоречиями, рефлексирующий по любому поводу. Я во многом виню себя: кому-то из близких недостаточно уделяла внимания, а они уходят... Но я постоянно ощущаю благодарность за те главные вещи, которые у меня есть».

Киноманка

Актриса очень любит смотреть фильмы. И такое же пристрастие у ее супруга и дочери. «Мне нравится, что для 11-летнего ребенка у дочери весьма разносторонние интересы. И главное, она киноманка, как и мы, так что по выходным позволяем себе смотреть фильмы до часу ночи», — рассказала Брик.

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