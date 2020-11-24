Группа «Фрукты» / Фото: Из личного архива группы «Фрукты»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это участники группы «Фрукты»

Группа «Фрукты» уже восемь лет постоянно сопровождает вечернее шоу на одном из федеральных каналов. Про ребят — а музыкантов в коллективе, к слову, девять — мало что известно, но их веселое и вежливое звучание узнает, кажется, любой. «Вечерка» побеседовала с музыкантами о творчестве, метро и отношениях внутри коллектива.

— Друзья, конечно же, вас все знают как постоянных музыкантов «Вечернего Урганта». Чем вы занимаетесь кроме этого проекта? И что было до него?

Саша Даль:

— Да, вот уже 8 с половиной лет мы резиденты. Почти что президенты Главного шоу страны! До «Вечернего Урганта» — тернии и становление, взлеты и падения, разные музыкальные (и не только) наброски и эскизы каждого из «Фруктов».

— Я знаю, что Мими когда-то играла в метро, причем с большим успехом. Расскажите, как это было?

Саша Даль:

— Да, во время учебы в музыкальной десятилетке «Тутти» Мими, солистка группы, выступала в Питере, в подземном переходе станции «Гостиный Двор». Она исполняла практически весь репертуар знаменитой на тот момент Ванессы Мэй. Говорят, Мими играла не хуже именитой скрипачки, вызывала у публики дикий восторг, а полная шляпа денег была тому прямым доказательством.

— Вам не обидно, что вас все знают как «группу из Урганта»? Не бывает чувства, что хотелось бы больше времени уделять развитию группы отдельно от шоу?

Алексей Елесин:

— «Группа из Урганта» звучит не менее весомо и почетно, чем «футбольный клуб из Аргентины». Или, например, как «группа ученых из Кембриджа»! О чем еще мечтать, если не об этом?

Саша Даль:

— Добавлю только то, что сам Ургант — тончайший музыкант-мультиинструменталист. Заходите в гости, как говорится. Вы создаете и каверы, и собственные песни.

— Расскажите, как происходит работа?

Алексей Елесин:

— Каверы делаем всегда вместе. Есть только одно правило: песня должна быть в сердце у каждого участника группы! Иначе мы даже не беремся. За 10 лет мы выработали несколько фундаментальных стилевых решений для наших каверов. Обобщить все эти музыкальные стили можно одним словом — «фруктово»! Как только мы чувствуем, что нащупали «фруктовость», начинаем радоваться, как дети, приплясывать и торопиться в студию — скорее записать!

Саша Даль:

— Что касается нашего творчества за пределами фруктового круга, то наш барабанщик Саня Потапов играет с такими музыкантами, как Баста, Федук, а также у него есть отличный проект VLT — Very Loud Trio. Олег Белов, клавишник, пишет саундтреки к кинофильмам и мультфильмам. Остальные участники проекта занимаются в основном фруктовым творчеством, поскольку к каверам мы относимся очень дотошно и с большой любовью, много времени уходит на репетиции, а остальное оставшееся — на концертную деятельность. Но поскольку все имеет две стороны медали, пандемия дала нам возможность уделять время проекту нашего гитариста ELESIN, и мы уже выпустили пять песен.

Леша сам пишет и тексты, и музыку, и вообще очень развивается как автор. Недавно мы запустили еще один проект — Marakesha — с песней «Море меня» тоже Лешиного авторства.

ДОСЬЕ

Группа появилась в 2010 году — специально для выступлений в ресторанах. Сами участники свой стиль характеризуют как акустик-поп. Со временем к камерным концертам добавились выступления на корпоративных и частных мероприятиях. Судьбоносное знакомство с Иваном Ургантом произошло спустя два года, во время череды предновогодних мероприятий.

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