Хиты 80-х порадуют россиян

Boney M. подарит свое выступление зрителям / Фото: Пресс-служба «Авторадио»

29 ноября, в последний уик-энд осени, телезрителям покажут самые яркие номера культового международного музыкального фестиваля «Дискотека 80-х» за все время его существования.

Праздник «Авторадио» соберет в этот раз миллионы зрителей, а само шоу стартует ровно в полночь и будет идти без перерывов — 24 часа подряд в эфире МУЗ-ТВ. Поклонники международного музыкального фестиваля «Авторадио» вновь встретятся со звездами одного из самых популярных десятилетий и целый день проведут в праздничной атмосфере любимой музыки.

Для всех, кто каждую осень с нетерпением ждет «Дискотеку 80-х», это отличный шанс зарядиться энергией любимых хитов, испытать взлет положительных эмоций. Многие годы фирменный фестиваль «Авторадио» объединяет десятки тысяч человек со всего мира — и тех, кто застал восхождение звезд 80-х, и молодое поколение, ценящее качественную музыку. Для кого-то эти песни связаны с воспоминаниями о первой любви, мечтами юности и зажигательными танцами до утра, а кто-то открыл их для себя совсем недавно.

«Дискотека 80-х» — как настоящая машина времени — соединяет прошлое и будущее в настоящем. Аутентичные артисты и современная сценография, хиты вне времени и передовые технологии — все это превращает шоу в увлекательное музыкальное путешествие и дарит мгновения настоящего кайфа.

29 ноября 2020 года за отличное настроение поклонников «Дискотеки 80-х» будут отвечать: Boney M. feat. Liz Mitchell, C.C. Catch, Secret Service, Savage, Thomas Anders, Gazebo, Dschinghis Khan, Riccardo Fogli, Валерий Сюткин, Ottawan, Ricchi E Poveri, Юрий Лоза, Александр Иванов и группа «РОНДО», Владимир Пресняков, JOY, Сергей Беликов, Samantha Fox, Максим Леонидов, Smokie, Игорь Саруханов, Bad Boys Blue, Константин Никольский, Анжелика Варум, «Земляне», «Чайф», Виктор Салтыков и многие другие.

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