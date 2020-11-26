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О проблемах надо говорить: актер Артур Иванов — об идеальных отношениях, сомнениях и жизненных приоритетах
Фото: Из личного архива Артура Иванова

О проблемах надо говорить: актер Артур Иванов — об идеальных отношениях, сомнениях и жизненных приоритетах

Маргарита Мартовская

Интервью

23 ноября состоялась премьера телевизионного сериала «Грозный». «Вечерка» пообщалась с актером картины Артуром Ивановым. Его персонаж — Лука Бондарев — воплотил судьбу обычного человека того времени. Артист рассказал о подготовке к роли и своем отношении к истории.

— Артур, как вы относитесь к личности Ивана Грозного?

— Грозный, как и любая историческая личность, для меня очень спорная фигура. Я отношусь к нему скорее как к мифическому персонажу, нежели к реальному.

— Была ли какая-то особенная подготовка к роли?

— Вся работа над ролью заключалась лишь во взаимодействии с режиссером. Как я уже сказал, для меня эпоха Ивана Грозного — это эпос, предание давно минувших дней. Если бы я играл Николая II, про которого до нас дошло больше фактов и даже фотографии, то подготовка была бы другой. А как готовиться к персонажам, если у нас нет точного описания их внешности, характера? История — самая неточная наука. И понять сейчас, где правда, где вымысел и что было 500 лет назад, очень сложно.

— Как так получилось, что в основном вы снимаетесь в исторических сериалах? Это ваше личное предпочтение или случайность?

— Мне больше нравится играть персонажей прошлых эпох, чем наших современников. Рассказывать историю людей, которые по-другому выглядели и разговаривали. Но надеюсь, что в будущем появятся и другие проекты. У меня нет конкретной мечты, где бы я хотел сняться. Главное, чтобы были интересный сценарий и профессиональный режиссер.

— Артур, про вас очень мало информации в интернете, и вы почти не даете интервью. Хотя это большой плюс для популярности актера. Это принципиальная позиция?

— Мне кажется, я просто не даю поводов для интервью. Я не пью, не дебоширю, не дерусь, жен не бью, у меня нет внебрачных детей, поэтому я просто не интересен средствам массовой информации. Единственный повод — это кино. Перед премьерой я с удовольствием пообщаюсь с журналистами.

— Я знаю, что вы не сразу пришли к актерской профессии. Как вы поняли, что театр и кино — это то, что вам нужно в жизни?

— Знаете, я до сих пор не понял, нужно ли мне это или нет. Я очень сомневающийся человек, рефлексирующий. Пока не знаю, в чем мое жизненное призвание, и задаю себе вопросы: «А правильно ли я делаю? Верен ли мой выбор?» И это нормальные сомнения, которые присущи каждому человеку. Возможно, я что-то делаю очень хорошо, но нужно ли мне это, я не знаю.

— Как родители отнеслись к вашему решению стать актером?

— Мама отнеслась к этому прекрасно, как и к другим моим идеям и предпочтениям. Она всегда поддерживала меня и говорила, что не будет вмешиваться в мой выбор и жизнь.

— Вы играли на одной площадке с известными актерами, снимались в фильмах именитых режиссеров. Есть те, на кого вы равняетесь?

—Конечно, в течение моей жизни появляются те, на кого хочется равняться. Например, в сериале «Грозный» у меня было много сцен с Виктором Сухоруковым. Он замечательный артист и человек, мы долго с ним беседовали. Я буквально заваливал его вопросами. Это актер, который обожает свою профессию, он живет этим делом. И такие люди достойны подражания.

— Есть ли у вас роль мечты?

— Я хотел бы сыграть Парфена Рогожина из романа Федора Достоевского «Идиот».

— Почему именно его? Не самый положительный персонаж русской литературы, да и внешность у вас абсолютно разная с той, что описывал Достоевский.

— Не всегда персонаж на экране выглядит так же, как в произведении или сценарии. Тем более в современном кино есть возможность изменить внешность человека до неузнаваемости. А что касается отрицательности Рогожина, ну не всегда же мне играть положительных персонажей! Тем более я не могу назвать его подлецом. Это любопытный герой, с необычной судьбой, мне интересны его поступки, мытарства.

— Вы еще и отлично поете. Не хотелось бы развиваться в этом творчестве?

— Я хотел бы развиваться, но есть проблема — я очень ленивый человек. А чтобы заниматься вокалом, нужно тратить на занятия очень много времени. Пока я не нахожу в себе силы справиться с ленью. Но надеюсь, что рано или поздно это произойдет и я буду развиваться в музыкальном направлении.

— В своих соцсетях вы так много рассуждаете о политике. Для вас эти рассуждения — форма протеста, желание высказаться или что-то другое?

—Скорее это желание высказаться, никакого протеста нет. Я считаю, что нужно говорить о проблемах, поднимать вопросы и не оставаться в стороне. Отмалчиваться, думать, что все само решится, — это неправильно. Поэтому, если меня что-то беспокоит, я выражаю свое мнение аудитории.

— Вопрос, который явно интересует поклонниц, — ваша личная жизнь. Вы специально не выставляете ее на показ?

— Нет, просто у меня нет спутницы жизни, а значит, и показывать нечего.

— Это из-за того, что все время занимает карьера?

— Я не занимаюсь карьерой! Я работаю в театре, снимаюсь в кино — это моя работа, да. Но строить карьеру в творчестве — это сомнительное занятие. Театр и кино действительно занимают много времени, и это накладывает определенный опечаток на личную жизнь. Я выхожу из дома в 11 утра и возвращаюсь туда в 12 ночи после спектакля. Большая часть людей живет по-другому графику. Иногда я начинаю общаться с представительницей противоположного пола, но она, например, работает с девяти до шести. Получаются несостыковки во времени. И не все согласны на такие отношения.

— Я так понимаю, в свои 35 лет вы в брак не спешите?

— Брак — это же не в булочную сходить, а серьезное дело. Я хочу найти женщину, с которой захочу провести остаток жизни, с которой мне будет комфортно и интересно. Пока я такую не нашел. А жениться для галочки и завести детей — это не проблема. Но ведь хочется любви и поддержки.

— Какие качества вы цените в женщинах?

— Для меня важно чувство юмора, доброта, внутренняя красота.

— Во время режима самоизоляции произошла ли у вас какая-то переоценка жизненных приоритетов?

—Знаете, за время всех этих ограничений я отлично понял, что театр и кино — это большая и неотъемлемая часть моей жизни. И самоизоляция забрала у меня возможность заниматься любимым делом.

О проблемах надо говорить: актер Артур Иванов — об идеальных отношениях, сомнениях и жизненных приоритетахФото: Из личного архива Артура Иванова

ДОСЬЕ

Артур Иванов родился 17 июня 1985 года. В 2008 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. В том же году был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Еще во время учебы в Щуке Иванов стал сниматься и играть на сцене. Снимался в сериалах «Люба, дети и завод», «Тихий Дон», «Романовы», «Кухня», «Самозванцы», в фильме «Стиляги» и других.

Любовь к музыке

Артур Иванов с детства слушал рок, пел, играл на акустической гитаре, но никогда не относился к музыке серьезно и не учился этому. Все его выступления ограничивались кругом друзей. А во взрослом возрасте актер решил освоить гармошку. Артур признается, что звучание этого инструмента ассоциируется у него с домом, теплом и любимым дедушкой, который тоже играл на гармошке.

По материнским стопам

Мама актера тоже поступала в Щукинское театральное училище. Вот только с актерской профессией у нее не сложилось. Женщина освоила профессию медика и служила в военном госпитале имени Бурденко.

Творческий автомеханик

После окончания 9-го класса Иванов поступил в автомеханическое училище, поскольку не надеялся попасть в высшее учебное заведение.

Он провел там три года и получил соответствующую специальность. Правда, этот навык так и не пригодился в жизни.

Звездный час

Популярность актеру принесла роль Петра Мелехова в сериале «Тихий Дон» режиссера Сергея Урсуляка. Даже те зрители, которые не хвалили картину, с восторгом отзывались о персонаже Артура Иванова. А Сергей Урсуляк отметил, что «Петра люди оплакивали, как родного человека». Артист однажды сказал, что съемки в «Тихом Доне» стали для него высшей актерской школой.

Поет с группой «Король и Шут»

Иногда актер использует свой вокальный талант. Например, в постановке Юрия Бутусова «Бег» в Театре имени Вахтангова он исполняет балладу «Я остаюсь». Иванов участвует в рок-мюзикле про парикмахера Тодда группы «Король и Шут», где актер исполняет небольшую роль мясника и две рок-композиции. Оценить вокальные данные актера поклонники могут в соцсетях Иванова. Там он часто делится с аудиторией отрывками из песен.

Четкая дикция

Несмотря на то что Артур Иванов уже состоялся как актер, он продолжает периодически заниматься своей дикцией и речью. В этом ему помогают деревянная пробка от шампанского и скороговорки. Делать упражнения можно хоть дома, хоть в дороге.

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