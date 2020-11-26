Названы 25 величайших актеров XXI века

Дензела Вашингтона назвали самым лучшим актером/ Фото: youtube.com

Американское издание The New York Times назвало 25 величайших актеров XXI века. Топ артистов выбрали кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт.

На первое место они поставили американского актера Дензела Вашингтона.

— Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней, — выразил свое мнение об актере Скотт.

В тройку лидеров попали британо-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис, который получил три «Оскара» за главную мужскую роль, и французская актриса Изабель Юппер («Пианистка», «Она»).

Четвертым в списке оказался канадский актер Киану Ривз, за ним идет Николь Кидман. Также в топе оказались корейские актеры Сон Кан-хо («Паразиты») и Ким Мин-хи («Служанка»). Кроме того, критики включили в рейтинг китаянку Чжао Тао («Пепел — самый чистый белый»), итальянца Тони Сервилло («Великая красота»), еще одну француженку Катрин Денев, британскую актрису Тильду Суинтон и американских актеров Хоакина Феникса и Джулианну Мур.

Замыкают список Соня Брага, Гаэль Гарсиа Берналь и Махершала Али.

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