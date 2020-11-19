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Назван самый сексуальный мужчина планеты
Фото: instagram.com/michaelbjordan

Назван самый сексуальный мужчина планеты

Татьяна Плотникова

Звезды

Актер Майкл Б. Джордан, сыгравший злодея Н’Джадаку в фильме «Черная Пантера», возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2021 года по версии журнала People.

По словам актера, это стало для него неожиданностью, однако осознание того, что занял первое место в таком рейтинге дарит «классное ощущение».

Джордан подчеркнул, что невозможно нравиться абсолютно всем, однако очень важно сохранять уверенность в собственных силах.

— Иногда просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным, — цитирует актера журнал People.

Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Климова вошла в список самых сексуальных женщин России.

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