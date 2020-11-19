Назван самый сексуальный мужчина планеты
Актер Майкл Б. Джордан, сыгравший злодея Н’Джадаку в фильме «Черная Пантера», возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2021 года по версии журнала People.
По словам актера, это стало для него неожиданностью, однако осознание того, что занял первое место в таком рейтинге дарит «классное ощущение».
Джордан подчеркнул, что невозможно нравиться абсолютно всем, однако очень важно сохранять уверенность в собственных силах.
— Иногда просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным, — цитирует актера журнал People.
Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Климова вошла в список самых сексуальных женщин России.
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