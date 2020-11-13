Завоеватель или ретросексуал: как менялись стандарты мужской привлекательности.

Фото: pixabay.com

В ноябре отмечают сразу два очень похожих праздника — Всемирный день мужчин и Международный мужской день. «Вечерка» расспросила психолога Ольгу Малиновскую про типажи, характерные для сильного пола, и про то, как менялись стандарты мужской привлекательности.

— В современном мире мужчине необязательно быть главой семьи, зарабатывать больше женщины, скрывать свои эмоции. Благодаря этому они стали меньше страдать из-за того, что не всегда способны оправдать эти ожидания, и от травмирующей «токсичной маскулинности». Можно сказать, что прошлые модели мужественности перестали быть актуальными. То же касается и внешнего вида. За последнюю сотню лет какие только стандарты красоты не применяли к молодым людям. То ты должен быть атлетом с грудой мышц, то, наоборот, изящным денди с утонченным вкусом.

А еще — обязательно разбираться в искусстве и уметь поддержать светскую беседу. Образы тоже менялись: девушек привлекали то романтики, то «плохие парни», то простые «ребята из соседнего двора». Несмотря на стремление к уникальности, мужчин можно разделить на несколько психологических типов. Это помогает понять, чего ждать от того или иного человека, если вы хотите связать с ним жизнь.

Евромен

Мужчина в возрасте, который всего добился сам. У него наверняка свой бизнес или руководящая должность в компании. Ему нравится соблюдать здоровый образ жизни, чтобы как можно дольше оставаться в хорошей форме и выглядеть моложе. С девушками очень обходителен, даже если отношения не длятся больше пары дней. На него можно положиться, а благородная седина только привлекает женщин, особенно молодых.

Завоеватель

Мужчины этого типа любят преодолевать трудности — даже и в любовных делах.

Если девушка слишком быстро отвечает взаимностью, Завоеватель быстро теряет к ней интерес. Он часто говорит слово «я», хвалит себя, всем и всегда демонстрирует свои достижения, хвастается успехами в спорте и на работе. Его мужественность может обмануть девушку, которая думает, что с ним она окажется как за каменной стеной. Это не так. Все же такой тип мужчин редко добивается по-настоящему больших успехов и реже других способен стать надежной опорой.

Семьянин

Такого хотят встретить большинство девушек. Семьянин может быть не настолько богатыми привлекательным, как Дон Жуан, и не настолько авантюрен, как Супермен. Он обычный парнишка, которому важно создать крепкую семью. Быстро сдает позиции лидерства, передавая их своей избраннице. Очень верный, поэтому вряд ли уйдет к любовнице, даже если со временем отношения с любимой станут пресными. Часто интересуется сугубо мужскими занятиями: рыбалкой, охотой, машинами, поездками на дачу, где все время что-то достраивает или улучшает.

Соратник

Для него девушка должна быть в первую очередь боевой подругой. Он помешан на работе, нередко вторые половинки таких мужчин становятся их помощницами, секретаршами.

Дамам с сильными лидерскими качествами стоит обходить стороной таких парней — они не потерпят конкурента в вашем лице.

Ретросексуал

Стопроцентно мужественный, даже брутальный. Уверенный в себе и не показывающий эмоций. Его решения обычно взвешены, продуманы и логичны. Такие мужчины придерживаются патриархальных взглядов, становятся кормильцами и защитниками в своей семье, предпочитая, чтобы женщина сидела дома с детьми. Для него важно показать, что он глава семьи, а женщине придется отодвинуть на второй план свои карьерные или творческие амбиции.

Дон Жуан

Герой-любовник, главное действующее лицо всех женских романов. Он ветреный, может влюбляться в новую девушку каждую неделю, думая, что она та самая. Женщина для такого типа — источник вдохновения, поэтому нередко его можно встретить среди творческих личностей. С ним тоже непросто создать семью. При одном упоминании о походе в загс или будущих детях такой мужчина убежит настолько быстро, что все мировые рекорды покажутся ерундой. Но, если вы всегда будете удивлять его, оставаться загадкой, есть шанс, что он все же одумается.

Коллекционер

Очень похож на Дон Жуана, но склонен к гиперболизации. Если тот все же ищет романтику и способен влюбляться, то для Коллекционера важнее затащить девушку в свою постель. Чаще столь легкое поведение может говорить о серьезных психологических травмах. Так обидевшей его когда-то женщине он доказывает, что та была не права, что он хорош собой, раз в его кровати оказываются множество дам. Всегда хорошо выглядит, моментально переходит в режим наступления и начинает открыто флиртовать.

Спорносексуал

Такой тип пришел на смену метросексуалам и Кенам с промоплакатов. Этот мужчина тщательно следит за собой, одевается стильно, но не трендово. Следит за собой, но, в отличие от метросексуалов, он не стремится выглядеть как модели из рекламы нижнего белья. Мышцы у него подкачаны, но в меру. В своих социальных сетях он активен, показывает не только себя, но и свои медитации и диеты, отвечающие всем правилам здорового образа жизни.

Бобо

Описать его одним словом можно так: богемный. Такой мужчина хорошо одевается, начитан и образован. И несмотря на это, очень ценит свою семью, стремится создать домашний уголок. Становится хорошим отцом, правда, воспитывает детей в собственном стиле. Дать ему почитать книжку по воспитанию — все равно, что оскорбить

Супермен

Мужчина-герой, который хочет чувствовать свою силу, любит путешествия и ищет приключения. Он очень мужественный, ходит в тренажерные залы и отличается решительностью в действиях. Но постоянная девушка ему, как правило, не особо нужна. Его больше привлекают сексуальность, аппетитные формы спутницы. С ним сложно построить крепкую семью. Его партнер должен разделять страсть к адреналину и ни в коем случае не ограничивать свободу — такое Супермены не приветствуют.

ДА ВИНЧИ ОДОБРЯЕТ

Специалисты определили самых красивых мужчин 2020 года, основываясь на принципах золотого сечения. Они учитывали размер и форму губ, глаз, носа, их расположение и симметричность.

Первое место в рейтинге занял актер Роберт Паттинсон. Компьютер решил, что он идеален на 92,15 процента. Чуть не дотянул исполнитель роли Супермена Генри Кавилл — 91,64 процента.

Тройку лидеров с совершенными пропорциями замкнул актер и певец Брэдли Купер — 91,08 процента.

Экспертами также отмечены актеры Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Идрис Эльба и Райан Гослинг.

Среди спортсменов выделился футболист Дэвид Бекхэм, а среди музыкантов — рэпер и исполнитель хип-хопа Канье Уэст.

Фото: instagram.com/official_robertpattinson

ДАЕШЬ ХАРИЗМУ

Если проанализировать, что же дам притягивает в мужчинах, то почти никогда в их ответах не фигурируют внешность и привлекательность.

Девушкам интересны другие черты, чаще всего скрытые от глаз. Например, большое значение имеют интеллект, чувство юмора и уверенность спутника жизни. Кроме того, совершенный мужчина должен быть честен со своей второй половинкой, иметь цели в жизни и идти к ним, доказывать свои слова поступками и отличаться индивидуальностью.

А некоторые выбирают партнера исходя из знака зодиака. Лидируют Овны.

Именно их харизму чаще всего отмечали респондентки. В первой тройке также Раки и Львы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Гринфельд, психолог:

— Существуют типы мужчин, которым сложно выстроить отношения с девушками.

Например, любители виртуальности знакомятся и общаются только в сети. Они не уверены в себе, предпочитают избегать живого контакта. Другие — так называемые императоры.

Этим маменькиным сынкам с детства говорили, что они — центр мира. У таких очень завышены амбиции, и чаще всего на пустом месте. Они могут бесконечно менять женщин, так как не считают их достойными своей идеальности.

Читайте также: Названы четыре причины, по которым мужчина в отношениях ищет общения на сторонеe