Громче микрофона

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это оперная прима Ксения Дудникова.

Излюбленное место солистки оперной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксении Дудниковой — улица Сретенка. Здесь она и назначила встречу с «Вечеркой».

На этой улице расположено общежитие, с которого и началась столичная жизнь оперной дивы.

— Я приехала в Москву в 19 лет. Долго не могла войти в колею. Как поступила в театр, мне дали койко-место в общежитии. В комнате нас было двое, жили на первом этаже. И за полтора года у меня в жизни все резко поменялось: я поступила в консерваторию, познакомилась с мужем и родила дочь, — рассказала Ксения Дудникова.

В общежитии жили разные артисты, и утро у постояльцев всегда было веселым.

— Кто-то на пятом этаже начинал распевку, а мы по всему стояку поочередно подхватывали, — рассказывает артистка.

Так Ксения отмечала в компании артистов праздники, и они ходили друг к другу на спектакли. А вечерами солистка оперной труппы любила гулять по центру столицы.

— Самая восхитительная, божественная улица — это Варварка. После открытия парка «Зарядье» здесь стали восстанавливать храмы, которые идут прямо друг за другом, — пояснила Дудникова. — Несмотря на то что я приехала из города Ейска Краснодарского края, а родилась в Узбекистане, Москву считаю родным городом. После длительных гастролей меня тянет сюда, а не куда-то еще.

Потом долгое время артистка с семьей жила в районе Царицыно, часто бывала в одноименном музее-заповеднике, а также в парке «Коломенское».

— Я отношусь к тем людям, кто обожает Москву и не любит Питер. Москва вдохновляет меня, вызывает трепет, хотя я много где была. С детства, когда поезд подъезжал к столице, у меня аж дух захватывало. Видно, те воспоминания и остались, — поделилась Дудникова.

В период пандемии певица с дочерью купили велосипеды, и теперь это стало их хобби. Иногда по дороге артистка слушает музыку.

— Мне нравится джаз, соул и что-то из поп-музыки. А вот в караоке я больше не пою. Я там — звезда, — пошутила Ксения. — Я правда не умею петь в микрофон! Однажды в караоке звук странно вывели, и я пела все громче и громче, и мне в итоге отключили микрофон. Тогда я заметила, что и люди сидят, закрывая уши руками. Было и неловко, и смешно.

По словам Дудниковой, она очень эмоциональный человек. И когда артистка впервые оказалась на исторической сцене, всю репетицию пела со слезами на глазах. Певица теперь мечтает исполнить партии Далилы из оперы «Самсон и Далила», Шарлотты в «Вертере» и Сантуццы в опере «Сельская честь» и ждет предложений от театров.

ДОСЬЕ

Меццо-сопрано Ксения Дудникова дебютировала на сцене Большого театра в 2016 году. В ее репертуаре партии Ольги из «Евгения Онегина», Элен Безуховой из «Войны и мира», Нерис в «Медее». Трижды номинировалась на театральную премию «Золотая маска». Гастролирует по Европе. Пела в Парижской и Саксонской операх и на Зальцбургском фестивале.

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