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«Набросилась армия фанатов»: певица Караулова рассказала о конфликте с Бузовой
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Набросилась армия фанатов»: певица Караулова рассказала о конфликте с Бузовой

Виктория Федотова

Звезды

Певица Юлиана Караулова рассказала о конфликтной ситуации, которая произошла между ней и артисткой Ольгой Бузовой на премии одного из музыкальных телеканалов.

— Она вышла на сцену получать награду, достаточно долгую речь говорила, я была ведущей. У нас был перехрон по времени и меня попросили ее поторопить. Я сказала спасибо Оле, пытаясь сказать, что пора закругляться. Да, я ее перебила, это некрасиво, — отметила Караулова.

По мнению певицы, Бузова во время речи обесценила всех тех, кто до нее выходил на сцену. После ее слов из зала вышел продюсер Максим Фадеев, в партере сидели «очень уважаемые артисты», отметила певица.

— Она сказала в микрофон, что «ведущие, вообще-то, могли бы меня не перебивать». После этого на меня набросилась армия Олиных поклонников, какая я конченная завистливая тварь, перебила Олю, — вспоминает артистка.

После этого случая они общались с Ольгой в соцсетях, и Караулова поняла, что Бузова на нее не обижается. Однако на Караулову начались нападки в Instagram. Она попросила помощников Бузовой объяснить ситуацию публично для поклонников, но этого так и не было сделано.

Видео интервью опубликовано на YouTube.

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