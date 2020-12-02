Софья Эрнст о фехтовании и работе над собой

Кадр из фильма «На острие». Софья Эрнст в роли спортсменки-фехтовальщицы / Фото: Пресс-служба фильма «На острие»

26 ноября на большой экран вышел первый в России фильм о фехтовальщицах «На острие». Софья Эрнст, сыгравшая в картине одну из спортсменок, рассказала «Вечерке» о спортивном прошлом, любви к Москве, сбывшихся мечтах и новогодних традициях.

— Софья, поздравляю вас с премьерой. Для вас, бывшей фехтовальщицы, это, наверное, была особенная работа?

— Конечно, я была рада возможности вернуться на дорожку, взять в руки оружие, ведь я очень скучала по звону клинков, который сопровождал меня десять лет детства и юности. И это, пожалуй, самое главное, почему я так хотела участвовать в этом проекте. Ведь, после того как я закончила спортивную карьеру, не было момента, чтобы я не скучала по спорту.

— Пытались представить себя на месте своей героини, нашли какие-то точки пересечения с собой?

— Да, я вспомнила свои спортивные разочарования и отчаянное желание победить. И это очень помогло. У меня небольшая роль, потому и разбег был небольшим, не было возможности максимальности развернуться, чтобы много всего сыграть. Но что-то конкретное из своей жизни и воспоминаний я использовала. В первую очередь спортивную рьяность.

— Спортсмены и актеры во многом похожи — они все одержимы целью стать первыми, лучшими…

— Я с этим мнением совершенно не согласна, у меня другое видение ситуации. В том же фехтовании игрок в первую очередь думает о личных достижениях (хотя есть и командные соревнования), а в актерской профессии ты настолько связан со своими партнерами, что максимально заинтересован, чтобы все коллеги были на пике своей формы. Потому что чем лучше будет играть каждый участник актерского ансамбля, тем лучше в итоге получится спектакль или фильм. Актерское ремесло подразумевает сотворчество. И я считаю, что это намного продуктивнее, чем конкуренция в спорте.

— Кто вас направлял и вдохновлял в юности?

— Время и окружение, семья и тренер — Кирилл Орестович Кандат. Спорт очень важен для развития ребенка. Это в первую очередь дисциплина, чего часто не могут дать родители. Поэтому я тоже планирую отдать детей в спорт, когда они немного подрастут.

— Случались какие-то максималистские проявления в переходном возрасте?

— В девятом классе покрасила волосы в ярко-розовый цвет, что было тогда ужасно модно. У родителей был шок, хотя я их вообще довольно часто шокировала. Как-то я в себе успешно совмещала и дисциплинированность, и шалости, и подростковый бунт. Но у меня было полное взаимопонимание с родителями, в этом смысле я совершенно счастливый человек. Даже те моменты, которые мне тогда казались трагическими, были абсолютно правильным воспитанием, что я осознала, став взрослой. Я благодарна родителям за все воспитательные меры, что они предпринимали.

— Вы сами насколько спортивный человек? Какой спорт у вас сейчас на повестке дня?

— Спорта как такового нет, потому что спорт в моем понимании — это спорт высоких достижений, но физкультура присутствует. Растяжка, зарядка, очень полюбила бег, когда занималась восстановлением после последних родов. Сейчас не лучшее время, чтобы ходить в спортзал, поэтому я справляюсь самостоятельно. Знаю, какие упражнения мне подходят. И обязательно слежу в течение дня за своей осанкой, усилием воли себя выпрямляю. Мне кажется, очень важно девушке быть всегда при осанке.

— Вы родились и выросли в Петербурге, к Москве быстро привыкли?

— Первый раз я увидела Москву лет в десять, и она меня просто потрясла. Мы пошли на Красную площадь с мамой и бабушкой, и помню, у меня было желание упасть на эту брусчатку и расцеловать ее. Питер у меня всегда ассоциировался с Европой, а вот Москва для меня как Родина-мать. Тут мое русское нутро явно дало о себе знать. Наверное, я предчувствовала, что именно здесь сбудутся все мои мечты.

— Вы всего добились, о чем мечтали, скажем, десять лет назад, когда переехали в Москву?

— Думаю, что да. Я всегда знала, что нужно мечтать и все получится. Я счастлива в семейной жизни — для меня это было очень важно, у меня есть любимая работа, доход. Все мечты сбылись, но появились новые. А если какие-то желания не сбываются, то и слава богу. Вспоминаю какие-то мечты в 17–18 лет и понимаю, какая же это была глупость.

— Как на вас отразилась пандемия? Сложно вам даются нынешние ограничения?

— Мне всю жизнь было очень комфортно находиться самой с собой, поэтому для меня период изоляции прошел замечательно. Мы не говорим сейчас о таких моментах, как общая тревога, ощущение неизвестности в целом. Но если убрать тревогу за будущее страны и мира, а оставить свой микромир, то у нас все было классно. Мне хорошо с со- бой, и мне хорошо внутри моей семьи. Я люблю наблюдать за тем, как растут мои дети, и я рада, что в отношениях мы не просто родители и дети, а мы с ними дружим по-настоящему. И карантин нашу семью еще больше сплотил и укрепил.

— Уже скоро наступит, в этом году особенно долгожданный — Новый, 2021 год. Как обычно отмечаете этот праздник?

— Мы отмечаем традиционно — дома, за большим столом со всей семьей. Иногда приезжает кто-то из самых близких друзей. Все проходит спокойно, мы довольно рано ложимся спать. А утром дети просыпаются пораньше, чтобы найти под елкой подарки от Деда Мороза. Пора безудержного веселья и шумных вечеринок для меня минула, мне это уже не слишком интересно. Уже не тянет куда-то сорваться, потому что хорошо дома. Хочется сжечь записку с желанием и выпить шампанского, посмотреть новогоднюю программу по ТВ, потанцевать с детьми перед телевизором — это меня особенно умиляет.

Фото: Из личного архива Софьи Эрнст

ДОСЬЕ

Софья Эрнст родилась 12 апреля 1988 года в Санкт-Петербурге. В 2014 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого. Первой работой в кинематографе была роль Марины Влади в сериале «Таинственная страсть». Снималась в фильмах и сериалах: «Викинг», «ВМаяковский», «Содержанки», «Союз спасения» и других.

Модель и стилист

Переехав в Москву, Софья начала карьеру в Модном доме Ульяны Сергеенко — модельный рост 172 сантиметра позволял. Через год она решила уйти из модельного бизнеса и стала стилистом. А поступать на актерские курсы Софья решила с подачи актрисы Анны Чиповской, которая на одной из вечеринок начала читать ей стихи. В этот момент Софья захотела попробовать что-то новое в профессиональном плане.

Жена генерального директора Первого канала

Софья с 2017 года замужем за Константином Эрнстом, ее девичья фамилия — Заика. А отношения пары начались в 2014-м во время подготовки шоу-программы Олимпийских игр в Сочи. Будущая актриса была ассистенткой гендиректора Первого канала. Сейчас у супругов трое детей — дочери Эрика (4 года) и Кира (3 года), а также сын, который родился весной этого года.

Софья Павловна

Так актриса представляется на всех светских мероприятиях. Даже в совсем молодом возрасте она предпочитала, чтобы ее называли именно Софьей Павловной. К слову, и в соцсетях она тоже зарегистрирована по имени и отчеству.

Мечтала сниматься с Брюсом Уиллисом

В одном из интервью актриса призналась, что в детстве мечтала сыграть дочку звезды Голливуда: «Я представляла, что в школу приходят какие-то взрослые люди из кино. Что у нас в городе снимается фильм с Брюсом Уиллисом и им нужна девочка, которая будет играть его пропавшую дочь. Конечно, выбирают меня. Я начинаю дружить с дядей Брюсом, и он подписывает мне плакат, который висит у меня над кроватью».

Дети играют в театр

Актриса часто берет с собой дочек на съемки, фотосессии или репетиции в МХТ имени Чехова, где она служит. Поэтому они знакомы с актерской профессией с самых юных лет. «Они приходили на новогодние спектакли, были за кулисами, общались с моими коллегами, которые только вышли со сцены в костюмах. Эрика и Кира и сами очень любят играть в свой домашний театр и представлять себя актрисами, регулярно устраивают нам представления», — рассказала Софья «Вечерке».

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