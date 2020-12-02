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«Нашу женственность просто прячут»: Семенович порассуждала о жизни современных женщин
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Нашу женственность просто прячут»: Семенович порассуждала о жизни современных женщин

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса и певица Анна Семенович поразмышляла на тему женственности в современных условиях и пришла к не самым позитивным заключениям. Об этом звезда написала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

По словам артистки, модные дизайнеры забыли о том, что женская одежда должна подчеркивать эту самую женственность, а не прятать ее за мешковатыми нарядами.

— Модные дизайнеры предлагают наряжать женщин в мешковатую одежду, безразмерные кофты и совсем не сексуальную обувь. Складывается ощущение, что нашу женственность просто прячут за тонну ткани, — высказалась Семенович.

Кроме того, она назвала главную мужскую проблему современности, которая заключается в инфантильности сильной половины человечества. Семенович выразила мнение, что женщины сейчас стали слишком самостоятельными и могут позаботиться о своем будущем без помощи мужчин. Она добавила, что скучает по тем временам, когда она могла опереться на сильное мужское плечо и попросить у мужчины поддержки.

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Анна Семенович«Инстаграм»женственность
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