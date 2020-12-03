Певец Александр Шоуа: Жена оберегает от меня дочь

Фото: Из личного архива Александра Шоуа

Осенью на сцену вернулся знаменитый дуэт «Непара». Певец и композитор Александр Шоуа рассказал «Вечерке» об обновленном составе коллектива, влиянии самоизоляции и отношениях в семье.

— Александр, почему вы решили перезапустить проект «Непара»? Ведь можно было бы оставить права и продолжать сольную карьеру?

— Я это сделал больше из сентиментальных чувств к тому, что происходило со мной в самом начале моей большой творческой деятельности. Я просто не имел права потерять все то, что было нажито таким трудом. Просто жалко музыку, которая без дела лежит на полке. Этот материал можно петь, перезаписывать, выступать с ним.

— Вы выступаете с двумя бэк-вокалистками или «Непара» теперь трио?

— Дело обстоит иначе. Я остался самостоятельным артистом Александром Шоуа. А группа «Непара» — это сейчас две девочки — Даша Храмова и Марианна Арутюнян. Во время наших выступлений я всегда делаю акцент на том, что на сцену выходят Александр Шоуа и группа «Непара». Эти девочки — солистки проекта. Я оставил их внутри системы, а сам выступаю как третий человек.

— Почему не вернулись к прошлому формату дуэта? Не нашлось достойной партнерши?

— Не получилось. И все это попахивало бы сравнениями. Хотя и сейчас в интернете такие комментарии присутствуют. Только ленивый не написал, что раньше было лучше. А я уверен в обратном. Эти две девочки сейчас закрывают все вопросы женского вокала, по крайней мере, для меня. А у меня со вкусом и требованиями все в порядке. Чтобы избежать прямых сравнений, я вышел из состава группы.

— В СМИ активно обсуждался новый конфликт между вами и Викторией Талышинской (экс-участницей группы «Непара». — «МВ»). Это журналисты раздувают огонь или еще остались нерешенные вопросы между вами?

— У меня к Вике только один вопрос, но сегодня он уже не актуален. Он звучит так: почему ты постоянно опаздываешь на репетиции и концерты? Дело в пунктуальности. На сегодняшний день для меня этой проблемы уже не существует. Сегодня все приходят вовремя. Все люди, которые меня окружают, хотят работать. Я им благодарен за это, а они в ответ благодарны мне за то, что я сними.

— Как на вас отразилась пандемия? Во время самоизоляции ударились в творчество или решили посвятить себя семье?

— На меня крайне негативно повлияла вся эта история с пандемией. Наша деятельность ведь связана с общением с людьми, с постоянным контактом. А без зрителя моей работы вообще не существует. Мне петь было некому. И это не просто слова, это уже диагноз. Я существовал только с помощью друзей, с которыми успел сродниться не только как человек, но и как творческая единица. Они помогли мне пережить это время и финансово, и морально. Иначе я себе просто не представляю, как бы это вынес.

— Ваша дочь Таисия готовится пойти в школу. Приходится ее мотивировать усердно учиться?

— Сейчас она факультативно занимается с педагогом по английскому языку. Я слежу за этим. Вообще, я строгий отец. А вот моя жена, Наталья, всеми силами оберегает дочь от моей строгости. Я всегда воспринимаю это с юмором. Естественно, она встает на защиту дочери, когда видит мою строгость, это происходит интуитивно.

— Как вы относитесь к социальным сетям? В семье ограничиваете их использование?

— Ребенку даем до 50 минут в день посмотреть сказки. YouTube мы не включаем, потому что там слишком много гадости всякой выплывает в виде рекламы. А за этим невозможно уследить. Если говорить про карьеру, то ситуация иная. Социальные сети сегодня решают все. Я сужу по тому количеству музыки, которое прослушивается там ежедневно. Поэтому электронная составляющая нашей жизни очень возросла. Без нее практически невозможно достичь успеха.

— Все знают о вашем увлечении фотографией и путешествиями. В каком самом необычном месте вам доводилось снимать?

— Начнем с того, что я не обычный фотограф. Я снимаю не просто на пленку, а на листы пленки. Нельзя сказать, что я специально выбрал такой устаревший способ съемки. Я пробовал цифровые камеры, которые стоили по два или три миллиона рублей. Но не смог перейти на них, потому что в этом нет кайфа.

Как сказал Евгений Маргулис: «Пиксели есть, а кайфа нет». Именно с тем, что я использую нецифровую камеру, связана одна забавная история. В Монте-Карло запрещено фотографировать со штативом. Для этого нужно специальное разрешение мэрии. Когда я снимал одно из известных зданий, то не знал об этом. И вот я сделал один кадр, а потом услышал звук полицейской сирены. Оказывается, ехали за мной.

Меня упаковали в машину, привезли в участок. Там стали расспрашивать, кто я и что делал. Мужчина лет 60, видимо, главный, взял в руки мою камеру и спросил, что это. Я ответил, что это фотоаппарат. А разве нельзя было на телефон? Ну, я же фотографирую, а не просто балуюсь. После этого диалога он меня отпустил под предлогом того, что я сумасшедший.

— В сети есть видео, где вы моете медведя в клетке из шланга. Животное живет на вашем заднем дворе?

— Этого мишутку зовут Митя. Он живет на участке одного моего близкого товарища. Его нашли в лесу, он отбился от мамы, возможно, ее убили браконьеры. Медвежонок живет там с самого раннего возраста. За ним ухаживают, смотрят. У меня же в доме только собака. Это померанский шпиц по кличке Кнопа. Еще в студии есть королевский питон. Раньше у меня было много змей, но от них пришлось избавиться, когда забеременела супруга. Ее стали раздражать запахи. Оставил только одного. Имени у него нет, потому что ему без разницы, как его называют. Змеи ведь глухие, и у них нет памяти.

Фото: Из личного архива Александра Шоуа

ДОСЬЕ

Александр Шоуа родился 26 декабря 1973 года в Очамчире в Абхазии. С детства увлекся фортепиано и поступил в Сухумское музыкальное училище. В 1992 году с семьей уехал в Москву. В 2002 году вместе с Викторией Талышинской организовал дуэт «Непара». Коллектив стал знаменитым и выпустил три студийных альбома. В 2019 году группа распалась.

Дружеский подарок

В начале 2020 года стало известно, что Александр Шоуа выкупил права на музыку группы «Непара» у продюсера Олега Некрасова. Сумма сделки составила 10 тысяч рублей, хотя реальная цена такой интеллектуальной собственности исчисляется миллионами. По словам артиста, главную роль в заключении сделки сыграли хорошие дружеские отношения с продюсером.

Название группы

Бывшие солисты группы «Непара» Александр Шоуа и Виктория Талышинская рассказывали историю происхождения названия коллектива. В начале работы они много спорили об этом. Предлагались даже такие варианты, как «Фэнтази». Точку в этом вопросе поставил продюсер Олег Некрасов: «Да какой вы дуэт? Вы — не пара»

Работал в ночном клубе

В 90-х Александру посчастливилось поработать за границей. Представитель одной из звукозаписывающих компаний Европы пригласил его в Кельн. Там артист выступал в ночных клубах и исполнял собственные песни на концертной площадке «Глобус». В Москву он вернулся, когда захотел запустить собственный проект.

Второй брак

Александр Шоуа был дважды женат. От первого брака у него дочь Майя, с которой певец старается наладить отношения. Второй женой артиста стала юрист Наталья. Они сыграли свадьбу в 2012 году. Уже в 2014 появилась дочь Таисия.

Карлсон

Артист не раз признавался, что очень любит сладкое. Но речь идет не о тортах и пирожных. Александр обожает варенье. Съесть литровую банку за кружечкой чая для него обычное дело. Больше всего ему нравится сливовое и персиковое. Однако артист уже успел попробовать варенье из шишек, арбузных корок и даже грецких орехов.

Жажда скорости

Александр известен как большой любитель спортивных автомобилей и мотоциклов. Он неоднократно во время турне ездил между концертами на байке. Однажды даже выступал сразу после ДТП. У певца большая коллекция скоростной техники. Его гордость — раритетный мотоцикл Triumph Steve McQueen’s 1969 года выпуска.

Читайте также: Стас Михайлов объяснил, какой должна быть женщина, чтобы о ней писали песни