«Все еще могу прыгнуть к зрителям»: рок-музыкант Галанин о боевом настрое и сложных 90-х

Сергей Галанин / Фото: Мила Славская, «Вечерняя Москва»

Рок-н-рольщик, поэт, композитор и певец Сергей Галанин рассказал «Вечерке» о своей борьбе с борщевиком, творческих задумках и о том, почему он не испытывает ностальгию по 1990-м годам.

— Сергей, в 2019 году группе «Серьга» исполнилось 25 лет. Цифра впечатляет. В чем секрет?

— Если ты любишь то, что делаешь, это придает тебе сил. Здорово, когда у тебя их хватает на то, чтобы совладать с гитарой. Rolling Stones тоже ведь еще на сцене… Бывает, артисты говорят, что у них сложная жизнь. А я считаю, что мы — счастливые люди. Мы создаем то, что считаем нужным, не подстраиваясь под вкусы. Стать модным — не самоцель. Мы свободны в творческом выборе, и нам еще за это деньги платят. Что может быть прекраснее?

— Ты собираешься расширять свою аудиторию?

— Если молодежь подтянется, конечно, обрадуюсь, но мы все-таки играем не в очень понятной для них манере. Песни «Серьги» надо слушать и вникать. И я уже взрослый дядя, а подрастающее поколение ищет кумиров своего возраста. Например, на такую сложную тему, как отношения мужчины и женщины, я говорю более сложным языком, чем надо молодым. Порой они не хотят думать — им надо сразу бросать косточку, чтобы они за нее цеплялись.

— А какая «Серьга» сегодня?

— Очень боевая! И мы, скажем так, еще усиливаемся. На очень больших концертах с нами теперь выступает гитарист Дмитрий Варшавчик из группы моего давнего друга Гарика Сукачева «Неприкасаемые». Кстати, продолжаю участвовать в его проектах. Они разноплановые, потому что Гарик — человек уникальный, непревзойденный. И получается у него всегда все шикарно.

— А у тебя теперь есть возможность побыть свободным вокалистом?

— О, да! Могу «прыгнуть» в зрительный зал. В сентябре я так по нему набегался, что после нашего выступления в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом и загремел в больницу. Сейчас все в порядке. Полон сил и энергии.

— На что собираешься ее тратить?

— Готовлюсь к студийной работе. Пока живу за городом, смог систематизировать свои мысли. Все как-то легло на свои полочки. Надо будет если не в этом, так в начале следующего года сесть и записать как минимум две пластинки, а, может, три или четыре. Песен написано столько, что хватит и на пять или шесть. Просто надо все оценить с технической точки зрения. Я не умею творить механически. На студийную работу нужно настраиваться. Мне сложновато прокрутить первые шестеренки, зато потом втягиваюсь.

— Чем-нибудь на этот раз удивишь?

— Есть одно нестандартное решение — планирую записать одну номерную пластинку группы «Серьга», а другую — сольную, с привлечением друзей-музыкантов. В альбоме группы будет более жесткая музыка. Там я собираюсь поднять серьезные темы, а в сольном — хочу отойти в сторону каких- то житейских историй с долей юмора.

— Пример приведешь?

— Легко. Для многих людей, живущих за городом, самой настоящей проблемой стал борщевик. И у меня родилась песня об этом проблемном растении. Его очень сложно вывести, но ученые бьются, и народ тоже.

— А как борешься ты?

— Обычными способами — бытовыми, дешевыми. Химию не применяю, рублю сам, но очень аккуратно. Растение ведь ядовитое. Каждую песню нужно заканчивать глубоким смыслом. Здесь речь идет не только о растении, а о том, как эти «борщевики» мешают порой жить нормальным людям. Они есть и среди нас.

— Нет ли ностальгии по 1990-м, когда у «Серьги» был мощный старт?

— Я в любое время чувствую себя замечательно и в своей тарелке. С теплотой вспоминаю то, что происходило ранее. Но я не склонен ни о чем переживать, мол, вот было время, а сейчас уже не такие и популярные мы рок-звезды... Главное — желание и стремление к чему-либо.

— В 1990-е годы тебе ведь приходилось заниматься не только творчеством...

— Да, это — жизнь. Помню, как садился за баранку и «бомбил» не стесняясь, потому как надо было сходить в магазин и что-то купить поесть. Потом, постепенно, все стало налаживаться. Если у тебя есть руки и ноги и ты здоров, не надо распускать никаких соплей, а нужно жить сегодняшним днем и выполнять свое дело.

— Ты всегда создавал впечатление человека позитивного. Таким и остаешься?

— Не всегда. Иногда могу себе позволить «оторваться» на своих домашних из-за какой-нибудь бытовой мелочи, но, правда, быстро отхожу и потом каюсь. Все мы — люди. Порой бывает на душе тошно, но я научился с этим бороться. Надо успокоиться и отправиться, например, на природу, поработать, посадить кустик, поухаживать за собаками, а еще лучше — поехать с благотворительным концертом к людям, у которых не все в порядке со здоровьем. Нужно помнить о том, что сейчас есть те, кому гораздо хуже, чем тебе. И тогда начнешь ценить то, что имеешь.

— А что тебя еще радует на сегодняшний день?

— Семья, мои сыновья, внучка. Я неплохой папа и отличный дедушка. Любимой внученьке Авдотье 30 ноября исполнилось три годика. Супер-возраст. Нужно снимать на видео каждый день. Она замечательная, на все вопросы знает ответы и очень талантливая. Частенько просит деда взять гитару, и мы сидим с ней вместе, исполняем песенки из советских мультиков, которые она знает не хуже меня. Споем как-нибудь на сцене дуэтом.

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

ДОСЬЕ

Сергей Галанин родился 16 ноября 1961 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), факультет «Мосты и тоннели». Одновременно с МИИТом окончил Липецкое областное культурно-просветительное училище по курсу оркестрового дирижирования. Работал в Центральной лаборатории Метростроя. Играл на басгитаре в группах «Редкая птица», «Гулливер» и «Бригада С».

Первая гитара была сделана руками Сергея. Одна старшеклассница подарила ему болванку, которую он потом доводил до ума. На все расходы ушло около 15 рублей. Тогда как настоящая электрогитара стоила приличных денег. Сейчас дома у Галанина есть небольшая коллекция гитар. На одной из них автограф Стивена Тайлера из Aerosmith.

Дворовые рекорды. Сережа рос обычным пацаном. Большую часть времени проводил во дворе. И во дворе стояли качели «солнышко», на которых Галанин устанавливал своеобразные рекорды — мог кружиться на них триста раз подряд без остановки, в разные стороны.

Болельщик ЦСКА. Лидер «Серьги» болеет за ЦСКА. Вместе с младшим сыном Тимофеем ходит на матчи: футбольные, баскетбольные, хоккейные. Там Сергей с Тимофеем снимают видео и потом делятся ими с подписчиками в своих социальных сетях.

«Победная» Марфа. У Галанина есть собачка Марфа Васильевна породы мальтийская болонка. Щенка принесли друзья его сына. Марфе Васильевне 6 лет. Родилась она 9 мая. Галанин называет ее «победная» и отмечает — несмотря на то, что собака маленькая, она себе на уме. Когда хочет получить вкусняшку, начинает вытанцовывать. И еще Сергей возит ее к мастеру, который наводит Марфе Васильевне красоту.

Велосипедист. Сергей уважает байкеров, но мотоцикла у него никогда не было. Зато с детства обожает кататься на велосипеде. Его конек — езда без рук. Он научился держать баланс и может, ни за что не держась, легко проехать километра два, три и развернуться. Прохожие смотрят с изумлением. Раньше у Сергея были такие велосипеды, как «Школьник» и «Орленок», а сейчас — в стиле «Харлея», с толстыми шинами.

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