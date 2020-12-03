«Отдыхать некогда»: Шура рассказал о своих планах на новогоднюю ночь

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Несмотря на пандемию и риск заразиться коронавирусной инфекцией, некоторые отечественные звезды все же будут принимать участие в корпоративах и концертах в новогоднюю ночь. Не стал и исключением певец и шоу-мен Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура.

Артист признался в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы», новогодние торжества он встретит не за праздничным столом в кругу близких, а в плотном гастрольном туре.

— В Новый год я буду выступать в Минске для своих белорусских зрителей. Дам концерт в Белоруссии, так сказать, а после чего я возвращаюсь ненадолго в Москву, чтобы передохнуть и второго января отправляюсь в тур по Сибири. Отдыхать мне некогда, нужно трудиться, — отметил артист, добавив, что очень скучал по концертам и творческими проектами.

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