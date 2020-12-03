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«Корпоративы под запретом»: Дана Борисова рассказала, как будет праздновать Новый год
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Корпоративы под запретом»: Дана Борисова рассказала, как будет праздновать Новый год

Рафаэль Залян

Звезды

В период пандемии, когда даже праздники люди найчились справлять в режиме онлайн, многие звезды в новогоднюю ночь останутся дома. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» Дана Борисова.

По словам телеведущей, предстоящие праздники она, как и многие представители шоу-бизнеса, проведет с семьей.

— Вообще это же семейный праздник, поэтому я буду его проводить в кругу родных, друзей. Корпоративы под запретом да и заведения все в новогоднюю ночь будут закрыты. Думаю, что большинство артистов будет справлять все эти торжества в домашних условиях, — поделилась она.

Борисова также отметила, что из-за пандемии некоторые артисты и шоу-мены лишились заработка, поскольку публичные и массовые мероприятия отменены.

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пандемияДана БорисоваНовый год
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