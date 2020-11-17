Дана Борисова назвала главную ошибку Дзюбы в истории с интимным видео

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Футболисту Артеме Дзюбе стоило быть аккуратным и не доверять личные видео девушке-блогеру. Об этом заявила телеведущая Дана Борисова.

Она назвала историю с нападающим питерского «Зенита» секс-скандалом. И предложила «не делать такую трагедию».

— У меня тоже очень много этих видео. Их сливали. И тут я могу сказать, что нужны стальные нервы. Вот как у меня после реабилитации — я терминатор. Слили — ну ради бога, полюбовались, — заявила Борисова в программе Андрея Малахова в эфире телеканала «Россия 1».

Звезда добавила, что спортсмену стоило вести себя более осторожно, ведь «сейчас таких блогерш миллион в интернете», которые готовы выкладывать в публичное поле интимные видео знаменитостей.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого нападающий сборной России закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного доступа. Позже стало известно, что злоумышленники, заполучившие ролик, потребовали у спортсмена пять миллионов долларов (386 миллионов рублей) за непубликацию видео. Дзюба отказался перечислять средства мошенникам, поэтому интимные кадры появились в интернете. По одной из версий, видео с Дзюбой выложила в Сеть девушка-блогер.

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