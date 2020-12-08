Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Никогда не стану зависеть от мужа»: Мария Кожевникова о формуле счастья
Фото: Из личного архива Марии Кожевниковой

«Никогда не стану зависеть от мужа»: Мария Кожевникова о формуле счастья

Динара Кафискина

Интервью

Актриса Мария Кожевникова откровенно рассказала «Вечерке» об отношениях с мужем, своей нелюбви к готовке, детских переживаниях и о том, что заставляет ее злиться на саму себя.

— Мария, 14 ноября ты отметила день рождения в 36-й раз. В песне Игоря Николаева есть такая строчка: «День рождения грустный праздник». А ты не грустишь в этот день?

— В этот день я обычно все анализирую, размышляю о своем предназначении, о том, что успела сделать, ставлю перед собой цели. Все больше хочется проводить время наедине с собой, с семьей. Это такой рубеж, благодаря которому ты можешь остановиться и оценить себя со стороны. Что касается возраста, никогда его не занижала и не завышала. Многое зависит от мыслей, от того, как себя человек растрачивает, как относится к себе, занимается ли спортом, с кем общается, что ест. И, безусловно, играет роль генетика. Вроде с ней у меня все в порядке. Нечего скрывать и стыдиться.

— Помню, ты рассказывала, что склонна к полноте. Приходится себя в чем-то ограничивать?

— Да. Особенно сложно было после рождения троих сыновей: Вани, Максима и Васи. Плюс сорок килограммов — это очень много. С возрастом организм у нас начинает работать по-другому. Конечно, лучше после шести не есть. Сладкого — в меру. Хотя я очень люблю всякие тортики. Впрочем, как мучное, так и мясное. Недавно на протяжении двух недель пила лишь отвар из собранных в горах трав. Когда желудок очищается, то сразу светлеет и голова.

— Ради роли в картине «Батальон смерти» ты распрощалась с длинными волосами. Сложно было решиться?

— Многие придали этому значение, но никакого подвига я не совершила. Сделала то, что должна была. Если в профессии ты не выкладываешься на сто процентов, а думаешь о том, как выглядишь в кадре, зритель сразу почувствует фальшь. Я счастлива, что в моей жизни был фильм «Батальон смерти». Хоть и остался осадок. Я сильно переживала из-за того, что во время съемок была в положении и не могла полноценно сыграть роль от начала и до конца.

Очень благодарна продюсеру Игорю Угольникову за то, что он оставил меня хотя бы в первой части этой картины. Если же говорить о сериале «Универ», то там тоже приходилось непросто. Я полгода наблюдала за такими девочками, как моя героиня Аллочка, — старалась говорить на более высоких частотах, перенимала манеры. Но существует такое понятие, как выгорание. Из сериала «Универ» я ушла, когда поняла, что как раз это и происходит. Роль перестала быть интересной.

— У тебя было много поклонников. Как судьба свела именно с Евгением Васильевым?

— Действительно, очень многие хотели меня взять нахрапом. Я этого остерегалась. А Женя оказался другим — в мое пространство втирался постепенно. Я стала к нему присматриваться спустя три месяца после знакомства. Сначала мы просто разговаривали по телефону. Потом я заметила, что первый звонок делаю уже не маме, а ему и «спокойной ночи» говорю Жене последнему. И так сложилось, что без этого человека уже не могла жить.

— Как супруг относится к твоей популярности?

— Никак. Мы живем как обычные люди. Женя никогда ни на какую красную дорожку со мной не ходил и не пойдет. Человек он непубличный. Еще и в этом его сила. Мне вообще с мужем повезло. Мы почти десять лет вместе и ни разу не поругались! Я крайне эмоциональный человек, а Женя — наоборот. Где-то я его расшевелила, а он научил меня мудрости, что какие-то вещи нужно принимать с холодной головой. Я интересуюсь тем, чем занимается супруг, — IT-технологиями, а Женя смотрит фильмы, где я играю. Как-то он признался, что влюбился в мою улыбку, и грустить мне не идет.

— Кто глава семьи?

— Безусловно, муж. Я к нему прислушиваюсь и благодарна за то, что и он платит мне тем же. Еще ни разу не было такого, чтобы Женя подошел к столу, стукнул кулаком и заявил: «Как сказал, так и будет!» Чаще всего ищем компромисс. Мы любим друг друга, поэтому стараемся делать так, чтобы обоим было комфортно.

— Согласна с тем, что в современном мире предназначение женщины гораздо шире, чем быть хранительницей домашнего очага?

— Я не считаю, что представительницы слабого пола вообще что-то должны. Я могу смастерить что-нибудь вкусное, но не рвусь делать это каждый день. Не получаю от готовки удовольствие. Может, когда-то это ко мне и придет, но не сейчас. Гораздо больше хочется себя реализовывать не на кухне, а в других местах. Такая сейчас формула счастья.

— Как могла бы себя охарактеризовать?

— Я очень требовательная в работе, к себе, близким. Все знают, что мне можно позвонить в любое время, и я всегда помогу. Неправильно ожидать чего-то взамен, но как только я не ощущаю полной отдачи, возникает злость — и больше на себя. Ведь я же думала о человеке лучше. Потом наступает разочарование, и я удаляю его из жизни.

Осознаю, что это моя проблема, с которой пока не могу справиться. Но, несмотря на все ситуации, я остаюсь человечной. Занимаюсь благотворительностью. Бывает, собираем необходимую сумму, но возникают обстоятельства, при которых и деньги, и медицина бессильны. Тогда я очень переживаю, как когда-то, будучи 12-летним ребенком, тяжело переносила развод родителей. Но потом поняла, что это было во благо.

Я видела, как страдает мама, как она пошла впервые в 42 года работать в школу учителем, а до этого была просто женой. Я четко поняла для себя, что никогда не стану зависеть от мужа, буду всегда иметь профессию, чтобы зарабатывать. Неважно сколько, но в любом случае нужно всегда рассчитывать только на себя.

— В чем хочешь еще блеснуть?

— Когда на протяжении пяти лет я работала в Госдуме — словно сражалась с ветряной мельницей. «Получала по голове» много и больно. Осознала, что не надо бороться с реалиями — нужно создавать свои. И сейчас делаю к этому шаги. Своим проектом скоро с вами поделюсь. Он будет связан с экопродукцией — с живой и полезной едой.

«Никогда не стану зависеть от мужа»: Мария Кожевникова о формуле счастьяФото: Из личного архива Марии Кожевниковой

ДОСЬЕ

Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Москвы среди юниоров. В 2006 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Российский общественный и политический деятель, экс-депутат Государственной думы Российской Федерации шестого созыва.

С детства артистка

Маша с детства не сомневалась, что актерство ее призвание. Ей хотелось стоять на сцене и радовать зрителей. Девочка брала в руки расческу вместо микрофона и «организовывала» концертные программы. Однажды, когда Маша оказалась в больнице, она организовала там целый спектакль — пела, садилась на шпагат. И это несмотря на то, что у нее болел живот. Когда пришел доктор, то был очень сильно удивлен.

Гриб чага

Мария открыла для себя удивительное творение природы — чагу. Ее заинтересовали целительные свойства этого гриба. Эффект актриса испытала на себе. Благодаря чаге она стала себя лучше чувствовать, быстрее высыпаться, появилась бодрость. Чага отлично повышает иммунитет. Он входит в состав многих медикаментов, предназначенных для лечения различных заболеваний. Теперь Мария и ее близкие регулярно употребляют чагу, заваривая с ним чай.

Любовь к одеялам

Мария не шопоголик, на показы не ездит, за модой сильно не следит. Но годика в три у нее было любимое «одевало», то есть одеяло. Девочка испытала шок, когда оно разваливалось на кусочки и его пришлось выкинуть. После случившегося Маша долго не могла нормально засыпать. И что самое интересное — все это передалось ее детям. У них нет любимых игрушек, но зато есть любимые одеяла. Они без них тоже спать не ложатся.

Гимнастка

В детстве Маша серьезно занималась художественной гимнастикой — шесть дней в неделю по шесть часов в день. В спорт ее привела мама. Мария стала мастером спорта по художественной гимнастике и чемпионкой Москвы среди юниоров. А после этой победы покинула спорт. Сейчас любит плавать. Может проплыть несколько километров. Также обожает баню и массаж.

Место силы

Маша родилась в Москве и очень любит родной город, но сейчас с семьей живет в Подмосковье. Так лучше для детей. И у нее с мужем есть «место силы». В 150 км от Москвы, рядом с водоемом и лесом, расположен дом, куда они ездят каждые выходные. По словам Марии, там все неприятности растворяются, а мыслить начинаешь глобально.

Читайте также: Авербух ответил на слухи о тайной свадьбе и венчании с Арзамасовой

семьяактрисажизненный опыт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте