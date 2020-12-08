«Никогда не стану зависеть от мужа»: Мария Кожевникова о формуле счастья

Фото: Из личного архива Марии Кожевниковой

Актриса Мария Кожевникова откровенно рассказала «Вечерке» об отношениях с мужем, своей нелюбви к готовке, детских переживаниях и о том, что заставляет ее злиться на саму себя.

— Мария, 14 ноября ты отметила день рождения в 36-й раз. В песне Игоря Николаева есть такая строчка: «День рождения грустный праздник». А ты не грустишь в этот день?

— В этот день я обычно все анализирую, размышляю о своем предназначении, о том, что успела сделать, ставлю перед собой цели. Все больше хочется проводить время наедине с собой, с семьей. Это такой рубеж, благодаря которому ты можешь остановиться и оценить себя со стороны. Что касается возраста, никогда его не занижала и не завышала. Многое зависит от мыслей, от того, как себя человек растрачивает, как относится к себе, занимается ли спортом, с кем общается, что ест. И, безусловно, играет роль генетика. Вроде с ней у меня все в порядке. Нечего скрывать и стыдиться.

— Помню, ты рассказывала, что склонна к полноте. Приходится себя в чем-то ограничивать?

— Да. Особенно сложно было после рождения троих сыновей: Вани, Максима и Васи. Плюс сорок килограммов — это очень много. С возрастом организм у нас начинает работать по-другому. Конечно, лучше после шести не есть. Сладкого — в меру. Хотя я очень люблю всякие тортики. Впрочем, как мучное, так и мясное. Недавно на протяжении двух недель пила лишь отвар из собранных в горах трав. Когда желудок очищается, то сразу светлеет и голова.

— Ради роли в картине «Батальон смерти» ты распрощалась с длинными волосами. Сложно было решиться?

— Многие придали этому значение, но никакого подвига я не совершила. Сделала то, что должна была. Если в профессии ты не выкладываешься на сто процентов, а думаешь о том, как выглядишь в кадре, зритель сразу почувствует фальшь. Я счастлива, что в моей жизни был фильм «Батальон смерти». Хоть и остался осадок. Я сильно переживала из-за того, что во время съемок была в положении и не могла полноценно сыграть роль от начала и до конца.

Очень благодарна продюсеру Игорю Угольникову за то, что он оставил меня хотя бы в первой части этой картины. Если же говорить о сериале «Универ», то там тоже приходилось непросто. Я полгода наблюдала за такими девочками, как моя героиня Аллочка, — старалась говорить на более высоких частотах, перенимала манеры. Но существует такое понятие, как выгорание. Из сериала «Универ» я ушла, когда поняла, что как раз это и происходит. Роль перестала быть интересной.

— У тебя было много поклонников. Как судьба свела именно с Евгением Васильевым?

— Действительно, очень многие хотели меня взять нахрапом. Я этого остерегалась. А Женя оказался другим — в мое пространство втирался постепенно. Я стала к нему присматриваться спустя три месяца после знакомства. Сначала мы просто разговаривали по телефону. Потом я заметила, что первый звонок делаю уже не маме, а ему и «спокойной ночи» говорю Жене последнему. И так сложилось, что без этого человека уже не могла жить.

— Как супруг относится к твоей популярности?

— Никак. Мы живем как обычные люди. Женя никогда ни на какую красную дорожку со мной не ходил и не пойдет. Человек он непубличный. Еще и в этом его сила. Мне вообще с мужем повезло. Мы почти десять лет вместе и ни разу не поругались! Я крайне эмоциональный человек, а Женя — наоборот. Где-то я его расшевелила, а он научил меня мудрости, что какие-то вещи нужно принимать с холодной головой. Я интересуюсь тем, чем занимается супруг, — IT-технологиями, а Женя смотрит фильмы, где я играю. Как-то он признался, что влюбился в мою улыбку, и грустить мне не идет.

— Кто глава семьи?

— Безусловно, муж. Я к нему прислушиваюсь и благодарна за то, что и он платит мне тем же. Еще ни разу не было такого, чтобы Женя подошел к столу, стукнул кулаком и заявил: «Как сказал, так и будет!» Чаще всего ищем компромисс. Мы любим друг друга, поэтому стараемся делать так, чтобы обоим было комфортно.

— Согласна с тем, что в современном мире предназначение женщины гораздо шире, чем быть хранительницей домашнего очага?

— Я не считаю, что представительницы слабого пола вообще что-то должны. Я могу смастерить что-нибудь вкусное, но не рвусь делать это каждый день. Не получаю от готовки удовольствие. Может, когда-то это ко мне и придет, но не сейчас. Гораздо больше хочется себя реализовывать не на кухне, а в других местах. Такая сейчас формула счастья.

— Как могла бы себя охарактеризовать?

— Я очень требовательная в работе, к себе, близким. Все знают, что мне можно позвонить в любое время, и я всегда помогу. Неправильно ожидать чего-то взамен, но как только я не ощущаю полной отдачи, возникает злость — и больше на себя. Ведь я же думала о человеке лучше. Потом наступает разочарование, и я удаляю его из жизни.

Осознаю, что это моя проблема, с которой пока не могу справиться. Но, несмотря на все ситуации, я остаюсь человечной. Занимаюсь благотворительностью. Бывает, собираем необходимую сумму, но возникают обстоятельства, при которых и деньги, и медицина бессильны. Тогда я очень переживаю, как когда-то, будучи 12-летним ребенком, тяжело переносила развод родителей. Но потом поняла, что это было во благо.

Я видела, как страдает мама, как она пошла впервые в 42 года работать в школу учителем, а до этого была просто женой. Я четко поняла для себя, что никогда не стану зависеть от мужа, буду всегда иметь профессию, чтобы зарабатывать. Неважно сколько, но в любом случае нужно всегда рассчитывать только на себя.

— В чем хочешь еще блеснуть?

— Когда на протяжении пяти лет я работала в Госдуме — словно сражалась с ветряной мельницей. «Получала по голове» много и больно. Осознала, что не надо бороться с реалиями — нужно создавать свои. И сейчас делаю к этому шаги. Своим проектом скоро с вами поделюсь. Он будет связан с экопродукцией — с живой и полезной едой.

Фото: Из личного архива Марии Кожевниковой

ДОСЬЕ

Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве. Мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Москвы среди юниоров. В 2006 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Российский общественный и политический деятель, экс-депутат Государственной думы Российской Федерации шестого созыва.

С детства артистка

Маша с детства не сомневалась, что актерство ее призвание. Ей хотелось стоять на сцене и радовать зрителей. Девочка брала в руки расческу вместо микрофона и «организовывала» концертные программы. Однажды, когда Маша оказалась в больнице, она организовала там целый спектакль — пела, садилась на шпагат. И это несмотря на то, что у нее болел живот. Когда пришел доктор, то был очень сильно удивлен.

Гриб чага

Мария открыла для себя удивительное творение природы — чагу. Ее заинтересовали целительные свойства этого гриба. Эффект актриса испытала на себе. Благодаря чаге она стала себя лучше чувствовать, быстрее высыпаться, появилась бодрость. Чага отлично повышает иммунитет. Он входит в состав многих медикаментов, предназначенных для лечения различных заболеваний. Теперь Мария и ее близкие регулярно употребляют чагу, заваривая с ним чай.

Любовь к одеялам

Мария не шопоголик, на показы не ездит, за модой сильно не следит. Но годика в три у нее было любимое «одевало», то есть одеяло. Девочка испытала шок, когда оно разваливалось на кусочки и его пришлось выкинуть. После случившегося Маша долго не могла нормально засыпать. И что самое интересное — все это передалось ее детям. У них нет любимых игрушек, но зато есть любимые одеяла. Они без них тоже спать не ложатся.

Гимнастка

В детстве Маша серьезно занималась художественной гимнастикой — шесть дней в неделю по шесть часов в день. В спорт ее привела мама. Мария стала мастером спорта по художественной гимнастике и чемпионкой Москвы среди юниоров. А после этой победы покинула спорт. Сейчас любит плавать. Может проплыть несколько километров. Также обожает баню и массаж.

Место силы

Маша родилась в Москве и очень любит родной город, но сейчас с семьей живет в Подмосковье. Так лучше для детей. И у нее с мужем есть «место силы». В 150 км от Москвы, рядом с водоемом и лесом, расположен дом, куда они ездят каждые выходные. По словам Марии, там все неприятности растворяются, а мыслить начинаешь глобально.

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