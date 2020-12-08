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Авербух ответил на слухи о тайной свадьбе и венчании с Арзамасовой
Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: youtube.com

Авербух ответил на слухи о тайной свадьбе и венчании с Арзамасовой

Юлия Курганова

Звезды

Фигурист и продюсер Илья Авербух отреагировал на слухи о своей тайной свадьбе со своей возлюбленной, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Слухи о тайном бракосочетании пары появились после того, как звезда «Папиных дочек» опубликовала на своей странице в социальной сети в Instagram фото, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце правой руки.

— У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо, — заявил Авербух корреспонденту издания Starhit.

Сама же Арзамасова по-прежнему игнорирует попытки журналистов разузнать хоть что-нибудь о ее романе со спортсменом, который старше ее более чем на 20 лет.

Ранее Авербух признался, что ни он, ни Арзамасова никому не хотели давать интервью, в котором придется говорить о личном.

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