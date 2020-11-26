Авербух рассказал, почему перестал скрывать отношения с Лизой Арзамасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: YouTube.com

Об отношениях 46-летнего олимпийского чемпиона Ильи Авербуха и 25-летней актрисы сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой давно ходили разные домыслы. Недавно пара стала открыто появляться на публике вместе. Как пишут «Невские новости», Авербух признался, что имеет серьезные намерения относительно своей молодой избранницы.

— Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться, или рассказывать. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение. Я всегда был счастливым человеком и сейчас еще больше счастлив, — поделился сокровенным спортсмен.

Как пишет ФАН, Илья Авербух и Лиза Арзамасова познакомились на съемках проекта «Лед и пламя» более 10 лет назад. Слухи о романе появились летом, когда их вместе увидели в одном из кафе.

После этого случая, как пишет «Царьград», Авербух заявил: «Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой», но на тот момент от дальнейших комментариев отказался.

Как пишет «Экономика сегодня», в начале ноября Арзамасова впервые опубликовала видео с Авербухом. Видимо, артисты решили окончательно заявить миру о том, что их отношения — всерьез и надолго.

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