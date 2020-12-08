Стал лучшим спортсменом года

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это чемпион мира и Европы Никита Нагорный.

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр по гимнастике Никита Нагорный недавно стал «Спортсменом года — 2020». «Вечерке» он рассказал о своих победах.

— Никита, а почему вы решили заниматься гимнастикой, а не другим видом спорта?

— Когда я еще ходил в детский сад, к нам пришли тренеры из спортивной школы. Предложили родителям, чтобы я занимался, и они согласились. Так что тут больше был выбор тренеров и родителей.

— А не помешала служба в армии занятиям спортом?

— В армии я служил в 2015 году в спортивной роте, выступал за команду «Динамо». Именно с этого периода и начались мои первые серьезные победы на международной арене.

— А почему именно «Динамо»?

— Начинал я тренироваться в Ростове-на-Дону, где я родился. Мой тренер Ольга Ивановна Нечепуренко, у которой я начинал заниматься, уже не могла ездить со мной на сборы и соревнования и стала подыскивать себе замену. Она вышла на московских коллег, и вот я переехал в Москву в 2012 году, когда я попал в училище олимпийского резерва, где и сейчас тренируюсь у заслуженного тренера России Анатолия Забелина, выступаю за спортивное общество «Динамо». Именно здесь я нашел своего тренера и начал показывать результаты.

— Какая награда подарила больше эмоций?

— Победа на чемпионате мира в 2019 году, наверное, стала самой яркой. Мы впервые за 29 лет завоевали золотые медали на чемпионате мира по гимнастике. Медалей высшей пробы еще не было за всю историю современной России, только во времена Советского Союза. Мы с товарищами сумели доказать, что способны выступить не только наравне со всем миром, но и стать лучшими. Я пришел в сборную в 2014 году и ждал этой награды.

— А какие нестандартные истории происходили в карьере?

— Отмена Олимпийских игр... Конечно, мы ждали 2020 год, чтобы подтвердить свой успех на Олимпиаде, но… Теперь надеемся, что в следующем году все будет нормально, мы попадем на престижные состязания и сможем доказать, что победа на чемпионате мира в 2019 году была неслучайной. Как минимум до того времени не может быть и речи об уходе из спорта. Хочется помочь спортивной гимнастике, чтобы она достигла размаха популярности, как футбол и хоккей. А еще хочется, чтобы каждый житель России занимался спортом.

— Вы в ноябре признаны «Лучшим спортсменом — 2020». Каковы ощущения?

— Конечно, приятно! И в первую очередь потому, что признали гимнастику как вид спорт. Надеюсь, что она набирает обороты. И если я был номинирован на «Лучшего спортсмена», значит, была номинирована вся спортивная гимнастика.

— А что хотели бы пожелать начинающим спортсменам, коллегам?

— Не распыляться, сосредоточиться на чем-то главном.

— А какие станции метро любимые?

— «Проспект Мира», где я каждый день бываю, перехожу на ней, когда еду из дома на тренировки. Красивая станция, радует глаз.

ДОСЬЕ

Никита Нагорный родился 12 февраля 1997 года в Ростовена-Дону. Чемпион России. Трехкратный чемпион мира по гимнастике (2019), шестикратный чемпион Европы по гимнастике (2015, 2016, 2018, 2019), серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта России. Мастер спорта международного класса.

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