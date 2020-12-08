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«Кто оправдывается?!»: Черчесов эмоционально отреагировал на замечание по поводу проигрыша Сербии
10_09_2018_ТРЕНИРОВКА_НОВОГОРСК_СБОРНАЯ_РОССИЯ ФУТБОЛ_НЕЧАЕВА / Фото: NECHAEVA

«Кто оправдывается?!»: Черчесов эмоционально отреагировал на замечание по поводу проигрыша Сербии

Анастасия Колоскова

Спорт

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов возмутился после предположения комика Дмитрия Позова о том, что якобы тот пытается оправдаться за проигрыш команде Сербии в Лиге наций УЕФА. Инцидент произошел во время эфира на YouTube-канале сборной России после жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира-2022.

— Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. …Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов — прим. ред. «ВМ»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, оправдывается Черчесов когда-то или нет, — эмоционально заявил Черчесов.

Он также попросил актера шоу «Импровизация» на ТНТ не выставлять оценки.

«Когда тренер наезжает на своих спортсменов, это еще понятно, но, когда на журналистов — это перебор. Футболисты лучше не заиграют, если тренеры будут отчитывать артистов.», «Черчесов опять начал бузить, такое чувство что он с каждым один на один хочет выйти кто что-то скажет негативное про него», — заметили в комментариях зрители трансляции.

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