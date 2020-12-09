«Карьера важнее семьи»: Ингрид Олеринская о звездной болезни и мечтах

Фото: Из личного архива Ингриды Олеринской

В четверг, 10 декабря, в прокат выходит фильм «Неадекватные люди — 2». Главную роль в нем сыграла Ингрид Олеринская, которая обрела популярность после первой части этой картины. Актриса рассказала «Вечерке», как с тех пор поменялась ее жизнь, о кумире детства и собственной простоте.

— Ингрид, сложно ли было на съемках? Актерский состав остался прежним, хотя с выхода первой части прошло десять лет...

— Сложности есть на любой площадке. Но если главная роль в первом фильме далась мне очень нелегко, потому что это был мой дебют и я тогда была еще совсем зеленая, не понимала, что происходит вокруг меня, то теперь сложности были другие. Мы все за десять лет изменились. Но я не чувствовала, что работаю с уже совершенно другими людьми. Все мы остались близкими и родными.

— Вы сами по характеру похожи на свою героиню Кристину?

— Определенно есть сходство. Причем я похожа и на Кристину в первой части, и на ту, которую зритель увидит во второй. Я в 17 лет была еще похуже своей героини. Такая же острая на язык. Помните, в первой части фильма Кристина поссорилась с учителем по английскому языку? У меня даже в жизни была такая ситуация, только я тогда училась в университете. А потом я, как и она, стала искать свое место в жизни. В итоге мы обе нашли свой путь.

— Ваше попадание в киноиндустрию похоже на историю Золушки. Почему именно вас утвердили на главную роль в первой части «Неадекватных людей»?

— До сих пор не знаю. На кастинг пришла случайно: просто гуляла в этот день, проходила мимо. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Я была хамоватой девочкой, в которой режиссер почему-то увидел нужный ему типаж.

— Вы с детства мечтали о карьере актрисы?

— Как и все маленькие девочки, я грезила стать певицей, артисткой, моделью. Пела в расческу песни Татьяны Булановой, Натальи Орейро, устраивала концерты, модные показы. Но я трусиха. Ничего не делала для этого. А видите, как получилось. Наверное, судьба.

— Вы дебютировали в кино в 17 лет. Сложно было жить с обрушившейся на вас популярностью?

— Я долго не могла осознать, что стала известной. После съемок даже казалось, что это одноразовая акция, было некоторое затишье. А потом, когда фильм вышел, мне стали писать известные люди, те, кого я раньше видела по телевизору. И тогда я поняла — меня знают.

— В начале карьеры сталкивались с тем, что ваши друзья вам завидовали, переставали общаться, предавали?

— Конечно. Когда ты обретаешь популярность, телефонная книжка сразу же редеет. Кто-то просто перестал общаться со мной, говорили, зазналась. Кто-то, наоборот, набивался в друзья, а когда я не проявляла должного участия, обижались и начинали перемывать мне кости за спиной. Но я не страдала. Главное — со мной остались самые близкие.

— Вы верите, что существует дружба между мужчиной и женщиной?

— Безусловно. Большинство моих друзей — мужчины. Это здорово, когда у парней есть свой взгляд на твои женские проблемы. Я думаю, что просто нужно сразу разграничивать дружбу и романтические отношения, говорить об этом прямо, не флиртовать.

— Страдали звездной болезнью?

— Если честно, я за собой этого не замечала. Но моя мама говорила, что я задирала нос, была высокомерной, что у меня «лицо кирпичом». Но она быстро объяснила мне, что не надо себя так вести.

— Часто ли к вам подходят за автографом, сфотографироваться?

— Удивительно, но меня даже в маске узнают. Я стараюсь никогда не отказывать в таких просьбах, но, если честно, до сих пор этого очень стесняюсь. Особенно неловко себя чувствую, когда некоторые начинают показывать на меня пальцем и громко обсуждать.

— Каким своим проектом гордитесь больше всего?

— Для меня, как ни крути, «Неадекватные люди» — самый лучший и родной проект. Именно благодаря ему я стала актрисой. Но каждый фильм и сериал меня определенно чему-то научил.

— А что для вас важнее: семья или карьера?

— Отвечу честно: карьера. Если у меня появятся семья, дети, то это, мне кажется, прекрасно впишется в мою жизнь и ничего не нарушит. Пока я молода, мне хочется добиться всего, у меня много амбиций. Так что сейчас я не готова выбирать.

— Какой вы видите себя через 10 лет?

— Я не буду кричать, что мечтаю об «Оскаре». Слишком громкое заявление. Но мне было бы очень интересно поработать за рубежом.

Ведь в мире нет ничего невозможного. Кстати, я с трех лет влюблена в Брюса Уиллиса. Родители часто смотрели боевики с его участием. В 1990-е годы они были очень популярны. И с тех пор он мой герой. Даже свою собаку я назвала Брюс Уиллис. Понимаете, насколько сильное чувство? Однажды я оказалась на съемочной площадке в Америке, где работал оператор, который был знаком с Брюсом Уиллисом. Я тогда подумала: «Как же я близка».

— Несмотря на свою известность, вы до сих пор пользуетесь общественным транспортом. Какие еще привычки обычного человека сохранились?

— Многие! Обожаю метро и трамваи. Это очень удобно. Часто выхожу из дома в растянутых трениках, ненакрашенная. Мне так комфортно. Сама хожу за продуктами. Обожаю готовить. Все хвалят мои сырники, блинчики, борщи, котлеты. Гуляю с собакой во дворе. Я обычный человек.

— Вы сторонница здорового образа жизни. Это дань моде?

— Мне просто так комфортно. Я не ем красное мясо уже лет 10. На спорте тоже не помешана. Раньше ходила на бокс, но три года назад бросила. Наросли мышцы, я стала очень крепкой. Решила срочно «сдувать» это безобразие. Сейчас только пилатес и растяжка. Зато обожаю процедуры по коррекции фигуры: массажи, обертывания. И много хожу.

— Как будете отмечать Новый год?

— Дома. Для меня это семейный праздник. Ни разу не отмечала Новый год где-то с друзьями, в шумных компаниях. Всегда в Москве с родными. Обязательно поставлю елку. Это традиция с детства.

Фото: Из личного архива Ингриды Олеринской

ДОСЬЕ

Ингрид Олеринская родилась 14 марта 1992 года в Рязани. Летом 2009 года поступила на географический факультет Московского педагогического государственного университета. В это же время прошла кастинг на главную роль в фильм «Неадекватные люди». Известна по ролям в проектах «Корабль», «Лондонград. Знай наших», «Отрыв» и другим.

Любительница пощекотать нервы

В феврале 2019-го вышел триллер «Отрыв», в котором Ингрид исполнила главную роль. Съемки проходили на Эльбрусе, на высоте четыре тысячи метров. В этом проекте актриса, любительница экстрима, реализовала свои мечты о приключениях. Группа друзей в горах решила пощекотать себе нервы.

Личная жизнь под секретом

Ингрид Олеринская — одна из самых скрытных российских актрис. Девушка никогда не рассказывает публично о своих романах. О ее личной жизни можно судить по соцсетям. Иногда она публикует там снимки с новым избранником, но подробностей не дает.

Старовата для училища

У Ингрид нет специального актерского образования. Во время съемок в дебютном фильме она бросила учебу, но так и не поступила в другой вуз. Девушка хотела бы выучиться на актрису, но для театрального училища она уже старовата. Ингрид планирует прослушать профильные курсы за границей.

Представлялась Ингой

Отец Олеринской назвал дочь в честь шведской актрисы Ингрид Бергман. В детстве девочка стеснялась необычного имени и представлялась Ингой. Но потом поняла, что быть Ингрид — круто. Отрицательный персонаж. Ингрид мечтает сыграть в кино роль душевнобольного человека или даже маньяка, которого в конце фильма ликвидируют. Актриса говорит: «Мне явно не до тургеневских женщин». Хотя от роли в историческом кино, где нужно будет носить костюмы того времени и говорить как дворянские барышни, Ингрид тоже не отказалась бы.

Могла работать в журнале

Олеринская никогда не планировала стать актрисой. Но она всегда хотела иметь творческую профессию. Девушка признается, что если бы не попала в киноиндустрию, то, скорее всего, занялась бы рекламой, пиаром или стала бы работать в глянцевых изданиях.

Трагедия

Самым сложным для Ингрид было пережить смерть отца в 2010 году. Он был ей настоящим другом. После этого трагического события актриса надолго ушла в себя, не хотела ни с кем разговаривать. Но потом она вспомнила, как гордился ею отец, когда она сообщила, что будет сниматься в кино. Тогда девушка поняла, что нужно жить дальше.

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