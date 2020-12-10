Анастасия Ракова: Если вы заинтересованы в поиске работы, город поможет ее найти

Фото: пресс-служба заместителя мэра Москвы А. Раковой

Пандемия оказала серьезное влияние на рынок труда столицы. Многие люди потеряли работу, а найти новую оказалось довольно непросто. Тем не менее правительство Москвы еще весной организовало масштабную кампанию по помощи в трудоустройстве граждан. Какова сейчас ситуация на рынке труда, «Вечерней Москве» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Анастасия Владимировна, с момента начала пандемии прошло уже семь месяцев. Что правительство Москвы делает для регулирования рынка труда и поддержки людей, потерявших работу?

— Мы каждый день мониторим рынок труда по целому ряду параметров: уровень безработицы, уровень заработной платы, задолженность, массовые увольнения, высвобождения, простой предприятий, количество вакансий, количество трудоустроенных и другое. Для мониторинга мы используем так называемые большие данные — множество источников информации, получаемых по межведомственным информационным каналам. Например, Пенсионный фонд, налоговые органы, МВД, Росстат. Анализируем массивы данных на сайтах по поиску работы, базы данных предприятий и в других источниках. Эту информацию связываем с текущим уровнем заболеваемости коронавирусом и принимаем решения, быстро корректируем при необходимости.

Так, в период первой волны ковида мы видели своей основной задачей быстрые удобные социальные выплаты. Вся система выплаты пособий была мгновенно переориентирована на дистанционные выплаты с московской региональной доплатой. Безработный получал 19 500 рублей с доплатой от Москвы, и если у него, например, было два ребенка, то выплата составляла 25 500 рублей в месяц. Мы выплатили более 15 миллиардов рублей. Это помогло людям переждать сложный период.

Сейчас ситуация другая: рынок восстанавливается, вакансий много, нужны работники. Основные задачи службы занятости сейчас, в период второй волны: активное трудоустройство, быстрое возвращение людей на рынок труда, чтобы они, найдя работу, сами зарабатывали и стабильно обеспечивали свои семьи. Эта стратегия работает. Например, с начала осени мы трудоустроили 85 тысяч сотрудников.

— Могли бы вы подробнее рассказать о рынке труда Москвы? Удалось ли улучшить ситуацию по сравнению с предыдущими месяцами?

— Московский рынок труда — самый динамичный во всей стране. До пандемии уровень регистрируемой безработицы в столице был близок к нулю — составлял 0,43 процента. Эпидемия коронавируса, увы, конечно же, внесла свои серьезные коррективы. В первую очередь это случилось потому, что в экономике нашего мегаполиса основную роль играет сервисный сектор. Очевидно, что в период самоизоляции по сервисной индустрии столицы, которая составляет значительную долю в городской экономике, был нанесен довольно тяжелый удар. Уровень безработицы из-за ковида вырос во многих регионах. Москва, к сожалению, не стала исключением. Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04 процента, то сейчас — уже 1,7 процента. Это хорошие темпы снижения.

К середине осени количество безработных, даже с учетом появления новых обращений и оживления на рынке труда, начало снижаться. Количество вакансий сейчас в два с половиной раза выше, чем до пандемии, и составляет свыше 260 тысяч. Это значительно повышает возможности найти подходящую работу. Конечно же, рынок труда продолжает испытывать негативные последствия из-за ситуации с коронавирусом. Но мы проводим огромную работу, чтобы помочь людям устроиться на постоянное место. С начала года были трудоустроены около 160 тысяч человек. Основной поток трудоустройства начался именно в осенние месяцы.

— Какие вакансии сейчас самые востребованные?

— Если рассматривать отраслевую структуру открытых предложений на рынке труда, то в ноябре по сравнению с сентябрем наблюдается рост количества вакансий в сферах IT, транспорта и логистики, строительной индустрии. Почти 36 тысяч предложений на рынке труда сейчас открыто для программистов, аналитиков в области информатики и вычислительной техники, системных администраторов, мобильных разработчиков, тестировщиков, специалистов по кибербезопасности. Одновременно с этим заметно замедление спроса на офисных сотрудников. Этим людям, очевидно, требуется повышение знаний и, возможно, даже переквалификация, чтобы поменять свою специализацию и получить новые навыки, которые позволят остаться «на рынке». Повышенный спрос отмечается на специалистов в строительной отрасли — на 5 тысяч соискателей почти 33 тысячи вакансий. Строительная индустрия вынуждена быстро меняться в силу снижения потока рабочей миграции из стран СНГ и регионов России. В то же время москвичи требуют более высоких заработных плат и социальных гарантий. Спрос и предложение в сервисной индустрии сейчас сбалансированные. В этой сфере 38 тысяч вакансий. Количество безработных такое же. Почти 13 тысяч вакансий в городе предусматривают удаленный формат работы.

Наблюдается также тенденция развития новых форм трудоустройства: самозанятости, фриланса, парт-тайм-работы. Самозанятость позволяет людям открыть и легализовать собственное дело, организовать занятость и график работы по своему усмотрению. В этом году в Москве уже 400 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.

— Кто сейчас в основном ищет работу?

— Для каждого безработного мы реализуем активную стратегию на рынке труда, включающую поиск работы, повышение квалификации, обучение трудоустройству в цифровом формате. С каждым случаем служба занятости работает адресно. Портрет кандидатов, обратившихся к нам в октябре, значительно не изменился по сравнению с весенним периодом.

Пришли более «дорогие» кандидаты со средней зарплатой — около 55 тысяч рублей (ранее — 38 тысяч рублей). Изменился порядок отраслей экономики, из которых происходит высвобождение. На первом месте — сервисная индустрия, по понятным причинам. На втором месте — «белые воротнички» линейных и рядовых позиций из офисов. Эти люди ранее занимали многочисленные должности офис-менеджеров, администраторов, операционистов баз данных, бухгалтеров, юристов. Компании продолжают оптимизацию относительно персонала, иногда заменяя труд человека цифровыми решениями. Основная стратегия работы с людьми, занимавшими эти вакансии, — это предложение работы, интегрированной в цифровую экономику (кол-центры, онлайн-продажи, фриланс с обслуживанием нескольких клиентов, тестировщики программного обеспечения после повышения квалификации и другое). На третьем месте — оптовая и розничная торговля. Спрос на специалистов в сфере продаж был и будет всегда. Соискатели в этой сфере обладают «прокачанными» компетенциями и достаточно быстро находят работу.

— Как сейчас нужно действовать человеку, который остался без работы? Изменился ли алгоритм получения статуса безработного?

— Значительно повысилась роль образования.

Если у вас не будет специальных новых навыков, вы оказываетесь менее конкурентоспособными на рынке труда. Пандемия ускорила еще один тренд: от профессии к lifelong learning — обучению на протяжении всей жизни. В силу постоянно происходящих быстрых технологических изменений требуется постоянное совершенствование навыков современного человека.

Если человек хочет оставаться востребованным, он никогда не должен «почивать на образовательных лаврах», замыкаться на одной узкой конкретной технологии. Для людей, оставшихся без работы, жителей предпенсионного возраста, мам с детьми мы проводим бесплатное обучение и повышение квалификации. Более 100 программ можно пройти в дистанционном формате. Ежемесячно около 3 тысяч человек в дистанционном формате посещают эти программы. Алгоритм получения статуса безработного адаптирован под требования соискателей. По-прежнему для получения услуги «Содействие в поиске подходящей работы» необходимо оставить онлайн-заявку на сайте mos.ru и czn.mos.ru. По межведомственным каналам специалисты службы занятости самостоятельно запросят необходимые документы из Пенсионного фонда и МВД. Как показала практика, работу лучше искать очно, консультируясь со специалистом службы занятости.

Они детально знают, что происходит на рынке труда, помогут составить оптимальную стратегию по поиску работы, поддержат эмоционально и психологически, при необходимости направят на бесплатное повышение квалификации, порекомендуют тренинги по развитию личностных компетенций и мастер-классы по прохождению собеседований. Также служба занятости проводит онлайн-ярмарки вакансий для тех категорий соискателей, которые чувствуют себя уверенно при дистанционном поиске работы. Формат таких мероприятий впервые был опробован во время режима самоизоляции и оказался удобным и востребованным.

— Сейчас компании Москвы перевели на удаленку 30 процентов сотрудников. По вашему мнению, изменилось ли в целом отношение компаний к онлайну?

— Один из сегодняшних трендов на рынке труда — это перетягивание каната между онлайном и офлайном. Онлайн по определению дешевле для работодателей и позволяет существенно сократить издержки. Прежде всего речь идет о сокращении арендных расходов.

Работодатели взаимодействуют с работниками удаленно и платят им привлекательную для такого формата зарплату. Аналогичные оценки дают и сами сотрудники. Работать из дома многим действительно удобнее. Особенно с учетом текущей ситуации по коронавирусу.

В некоторых семьях дети сейчас проходят обучение дома, и в таком случае родителями удобнее оставаться с ними. Конечно, есть и обратная сторона медали. Перевод всей или значительной части команды на удаленку приводит к определенной атомизации компании. Иногда страдают командный дух и корпоративная культура. Утрачивается такой малозаметный, но необходимый формат рабочего общения, как «разговор у кулера» — постоянный неформальный обмен рабочими новостями, идеями, советами и лайфхаками. С переходом в онлайн возникают определенные вызовы, касающиеся коммуникации, психологического настроя сотрудников и командной работы. Но опыт многих крупных игроков на рынке, сформировавшихся команд показывает, что при грамотном управлении онлайн-формат может оказаться перспективным. Сейчас он особенно хорошо подходит родителям с маленькими детьми или школьниками, представителям профессий, у которых на работе невелик объем горизонтальных взаимодействий.

— Насколько активно работодатели готовы сотрудничать со службой занятости? Есть ли примеры эффективных совместных практик?

— Мы весьма активно сотрудничаем с целым рядом крупных и известных компаний. С середины лета нам удалось привлечь свыше 500 новых работодателей. Среди них такие компании, как АО «Фабрика «Русский шоколад», «Якитория», ООО «Рандеву», ПАО «Группа компаний «ПИК», «Beauty Студия». Продолжается взаимодействие с организациями, разместившими вакансии ранее, в том числе «Азбука вкуса», ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», ООО «Ашан», ООО «Вайлдберриз». С компаниями-работодателями мы взаимодействуем по разным направлениям.

Помогаем составить конкретный запрос на вакансии, подбираем персонал, оценивая мотивации соискателей, проводим массовые открытые наборы и точечный рекрутинг. Одновременно с этим мы становимся площадкой для обучения — помогаем мотивированным кандидатам получить необходимую для работы квалификацию, в том числе людям старше 50 лет, женщинам в декрете. Активно помогаем кандидатам, выбирающим самозанятость. Обучаем их, помогаем регистрироваться, взаимодействовать с компаниями. Сегодня уже есть договоренности о сотрудничестве, трудоустройстве и регистрации самозанятости с шестью крупнейшими информационными порталами и агрегаторами по поиску и предоставлению разных услуг от частных лиц и предпринимателей: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Youdo, Profi.ru, Avito, GettTaxi, «СберМаркет».

Стратегическим партнером по регистрации статуса самозанятых, индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью выбран «Сбер». Эта компания готова проводить на площадках флагманских центров службы занятости обучение и оказывать непосредственную помощь по регистрации статуса. Летом этого года столичная служба занятости запустила совместный проект с крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента — hh.ru. Благодаря эффективному взаимодействию удалось значительно расширить базу вакансий. Она выросла более чем в два раза, что помогло существенно повысить вероятность трудоустройства безработных и снизить коэффициент напряженности на рынке труда.

В партнерстве с работодателями разрабатываются полезные социальные проекты. Например, обучающий онлайн-курс с компанией Google для поддержки людей, столкнувшихся с кризисом. Успешно работает партнерская школа с IKEA по подготовке дизайнеров для устройства на работу в компанию. Вместе с брендом детского питания «ФрутоНяня» запущена программа самозанятости «Свобода. Ответственность. Доход» для семей с маленькими детьми. Совместно со школой патронажного ухода «Внимание и забота» разработан онлайн-курс по обучению и поддержке сиделок. Важно также проводить с работодателями обучение для грамотной адаптации некоторых категорий соискателей.

Так, в центре занятости «Моя карьера» разработан видеокурс «Как принимать на работу соискателей категории 50+», в котором рассматриваются особенности приема на работу соискателей предпенсионного и пенсионного возраста.

— Что вы посоветуете людям, которые остались в пандемию без работы?

— Бывает, что людям трудно искать работу самостоятельно, даже когда есть вакансии. Я советую обращаться за помощью к карьерным консультантам в службу занятости. Важно, чтобы человек ощущал поддержку при поиске работы. В современном мире с быстрым ростом цифровых технологий надо овладеть практикой поиска работы, надо понимать, где и как искать работу, надо сделать свое резюме привлекательным для работодателя. Второй совет: будьте проактивны.

Современный поиск работы — это использование разных каналов. Например, сайты по поиску работы, социальные сети, адресная рассылка желаемым работодателям, трудоустройство через обучение и другое.

Третий и главный совет: верьте в себя. В нашем городе самый большой и диверсифицированный рынок труда. В Москве создана удобная бесплатная инфраструктура по поддержке безработных. Если вы заинтересованы в поиске работы, город поможет ее найти.

СПРАВКА «ВМ»

Ракова Анастасия Владимировна родилась 8 февраля в городе Ханты-Мансийске. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «финансы и кредит». Ранее работала в думе Ханты-Мансийского автономного округа, правительстве ХМАО и Тюменской области.

В 2006–2009 годах занимала различные должности в правительстве Российской Федерации, в частности была заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Работу в правительстве Москвы начала в 2010 году. В настоящее время занимает должность заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам социального развития.

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