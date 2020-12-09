Привлекаем инвестиции: как московский проект по поддержке бизнеса помогает перспективным компаниям

Заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева. Организация, которую она представляет, совместно с фондом «Московский инновационный кластер» год назад запустила проект «Московский акселератор» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В среду, 9 декабря, программа масштабирования инновационных решений «Московский акселератор» отметила год с момента запуска. «Вечерняя Москва» узнала, чему учат молодых предпринимателей.

Год назад Агентство инноваций Москвы и фонд «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития запустили уникальный проект, призванный помочь начинающим разработчикам в перспективных отраслях усовершенствовать свои проекты и получить финансовую поддержку корпораций.

— Выпускниками программы стали более 100 технологических компаний. Количество и разнообразие направлений программы в новом году будет только расширяться, — рассказали в пресс-службе департамента.

Участие в «Московском акселераторе» дает возможность стартапам ускорить рост бизнеса, найти клиентов и выйти на международный рынок.

— Кроме того, программа помогает познакомиться с ведущими экспертами рынка, предпринимателями, инвесторами и потенциальными партнерами, — добавили в ведомстве.

Еще одно преимущество — общение с наставником, который учит проверять гипотезы, дает обратную связь и рекомендации.

Выгода есть и для корпораций. За счет общения с молодыми разработчиками они могут протестировать новые решения и бизнес-гипотезы без значительных ресурсных затрат, осуществить подбор, адаптацию инновационных бизнесов под свою корпоративную экосистему.

— Компании могут получить доступ к инновационным проектам, участвующим в акселераторе, — пояснили в департаменте.

Первый трек, «Цифровые сервисы», завершился весной 2020 года. Участие в нем принимали инновационные компании, работающие в сфере логистики, ретейла, недвижимости и образования. Одна из них разработала онлайн-сервис, помогающий организовать доставку на 30 процентов дешевле в розничные сети и для электронных площадок.

— Мы остались очень довольны участием в акселераторе, — рассказал руководитель технологической компании Ярослав Мельников. — Благодаря этому мы познакомились с крупной корпорацией, которая выделила нам грант на развитие проекта в размере пяти миллионов рублей. А после завершения акселератора мы продолжили сотрудничество с ними.

По словам Ярослава, программа помогла его команде сделать сервис еще лучше.

— Во время мозгового штурма мы придумали продавать пустые площади в грузовых машинах, — пояснил он. — Во время доставки автомобили не всегда заполнены полностью, а наша идея помогает в разы увеличить продуктивность.

Предприниматель также добавил, что после участия в акселераторе их проект стал развиваться гораздо быстрее.

В ТЕМУ

Московский инновационный кластер запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы. Он называется «Инвестиционная упаковка проекта» и позволит объединить спрос и предложение на инвестиции на единой цифровой платформе. Воспользоваться им могут основатели технологических проектов с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом, готовые к выходу на рынок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Хочу поблагодарить всех участников «Московского акселератора», особенно наших партнеров из корпораций.

По итогам года работы проекты смогли привлечь более 140 миллионов рублей инвестиций. Мы уже готовим программу акселераторов на следующий год. Хочу отметить, что планируется привлечь к участию не только крупные компании, которые сейчас выступают в качестве заказчиков, но и городские структуры. Город является огромным потребителем инноваций в самых различных сферах.

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