Наталья Сергунина рассказала о сервисе для инвестиций в технологические стартапы

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер запустил на платформе i.moscow бесплатный сервис «Инвестиционная упаковка проекта». Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, новый сервис решает задачу привлечения средств в технологические стартапы. Для выполнения этой задачи необходимо сделать проект инвестиционно привлекательным.

— Участникам в течение трех месяцев будут помогать с продвижением в инвестиционном сообществе, — отметила Сергунина.

Она отметила, что для отобранных стартапов разработают инвестиционную презентацию и финансовую модель. Затем их представят инвестиционному комитету, Агентству инноваций Москвы и Московскому экспортному центру. Московский инновационный кластер предложит каждому предпринимателю календарь мероприятий и встреч с инвесторами. Они помогут привлечь финансирование и поспособствуют выходу на другие рынки.

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