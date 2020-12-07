Московские экспортеры заключили контракты на полмиллиарда рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Более 100 столичных компаний получат до 2021 года поддержку города в рамках акселерационной программы «Экспортеры 2.0». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, первые три потока обучения завершены. В них поучаствовали 59 экспортно ориентированных проектов. В 2021 году пройти акселерацию смогут еще 45 представителей бизнеса.

Сергунина отметила, что программа «Экспортеры 2.0» рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации бизнесмены осваивают новые маркетинговые инструменты и работают над увеличением продаж.

— Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки — повышение конкурентоспособности продуктов. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей, — заявила Сергунина.

После окончания обучения участники презентовали свои проекты инвесторам и выпускникам предыдущих потоков. Теперь им предстоит реализовать сформированную в ходе обучения стратегию.

Читайте также: Наталья Сергунина: Студенты 17 вузов России поучаствовали в онлайн-форуме «Наследие»