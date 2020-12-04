Наталья Сергунина: Студенты 17 вузов России поучаствовали в онлайн-форуме «Наследие»

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

В столице подвели итоги молодежного образовательного форума «Наследие». Мероприятие состоялось 1 и 2 декабря в онлайн-формате и собрало 13 студенческих команд из 17 российских вузов. Также на форуме присутствовали более 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, мероприятие прошло в три этапа: конкурс студенческих работ, образовательная программа и деловая конференция.

— Студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов, — заявила Сергунина.

В конкурсе студенческих работ первое место занял проект «Образовательная грань арт-пояса Москвы». Его концепция основана на реставрации и приспособлении одного из строений винного склада на Самокатной улице под образовательный культурно-досуговый центр, а других — под театральную и музыкальную площадки. На второй позиции оказался проект «Рекреационный центр YUAZ AQUA», а замкнул тройку лидеров проект «Международный учебный центр по охране культурного наследия».

Образовательная программа была посвящена сохранению культурного наследия. В рамках мероприятия состоялись вебинары по принципам работы с памятниками архитектуры, ключевым тенденциям сферы и инновационным трендам культурной инфраструктуры мегаполиса. В ходе деловой конференции эксперты обсудили судьбу индустриальных объектов в XXI веке, идентификацию городов через промышленную архитектуру и роль волонтеров в сохранении культурно-исторического наследия.

Читайте также: Наталья Сергунина: Товары московских производителей будут представлены в магазинах дьюти-фри