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Наталья Сергунина: Товары московских производителей будут представлены в магазинах дьюти-фри
Фото: АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Товары московских производителей будут представлены в магазинах дьюти-фри

Кирилл Николаев

Город

Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит отбор участников для программы по размещению в магазинах дьюти-фри товаров столичных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, товары будут продаваться в аэропортах с логотипом Made in Moscow. Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ.

Сергунина отметила, что МЭЦ возьмет на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года. Для зон, где будет продаваться столичная продукция, разработают специальный дизайн. Промоутеры представят московские бренды гостям столицы.

Обязательным условием для участников является регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее чем за полгода до подачи заявки. Стать участниками программы смогут производители кондитерских изделий, ювелирной продукции, косметики, алкогольной продукции и сувениров.

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