Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 2,5 тысячи заявок отправили москвичи на конкурс «Доброволец России — 2020»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 2,5 тысячи заявок отправили москвичи на конкурс «Доброволец России — 2020»

Юлия Ямпольская

Город

Победителями Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2020» стали 20 волонтеров из Москвы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году конкурс был юбилейным ( он проводится уже 10-й год). Число участников за это время увеличилось вдвое: горожане подали 53 219 заявок в 14 номинациях.

— Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи — в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из Москвы тоже заметно выросло: с шести в 2019-м до 20 в текущем году, — цитирует Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

Победители программы станут известны 5 декабря, в Международный день добровольца. В следующем году авторы лучших социальных инициатив будут заниматься развитием своих проектов при поддержке наставников конкурса.

Читайте также: В Музее Победы рассказали о дальнейших планах волонтерского центра

КонкурсМоскваволонтеры
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте