Более 2,5 тысячи заявок отправили москвичи на конкурс «Доброволец России — 2020»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Победителями Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2020» стали 20 волонтеров из Москвы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году конкурс был юбилейным ( он проводится уже 10-й год). Число участников за это время увеличилось вдвое: горожане подали 53 219 заявок в 14 номинациях.

— Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи — в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из Москвы тоже заметно выросло: с шести в 2019-м до 20 в текущем году, — цитирует Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

Победители программы станут известны 5 декабря, в Международный день добровольца. В следующем году авторы лучших социальных инициатив будут заниматься развитием своих проектов при поддержке наставников конкурса.

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