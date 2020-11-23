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В Музее Победы рассказали о дальнейших планах волонтерского центра
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В Музее Победы рассказали о дальнейших планах волонтерского центра

Татьяна Плотникова

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Волонтерский центр столичного Музея Победы прорабатывает схему включения своих активистов в онлайн-мероприятия «Мосволонтера», приуроченные к Международному дню добровольца.

Как рассказала координатор волонтерского центра Мария Майорова, трое самых активных волонтеров музея будут принимать участие в фотовыставке. Также планируется задействовать активистов в музейных онлайн-программах.

С начала года волонтерский центр Музея Победы, созданный в 2018 году, принял участие в более чем 50 мероприятиях культурной площадки. Среди них — открытие новой экспозиции «Подвиг народа», всероссийская историческая акция «Диктант Победы», форум «История для будущего. Новый взгляд» и многие другие.

В волонтерском центре состоит более 450 человек. Добровольцы участвуют в организации мероприятий и реализуют собственные инициативы. Партнерами центра стали не только московские школы, но и ресурсный центр «МОСВОЛОНТЕР».

Ранее в Музее Победы представили 23 тома документов о преступлениях нацистов.

Читайте также: Музею Победы передали раритеты главного обвинителя СССР на Нюрнбергском процессе

«Мосволонтер»музей Победыволонтеры
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