В Музее Победы рассказали о дальнейших планах волонтерского центра
Волонтерский центр столичного Музея Победы прорабатывает схему включения своих активистов в онлайн-мероприятия «Мосволонтера», приуроченные к Международному дню добровольца.
Как рассказала координатор волонтерского центра Мария Майорова, трое самых активных волонтеров музея будут принимать участие в фотовыставке. Также планируется задействовать активистов в музейных онлайн-программах.
С начала года волонтерский центр Музея Победы, созданный в 2018 году, принял участие в более чем 50 мероприятиях культурной площадки. Среди них — открытие новой экспозиции «Подвиг народа», всероссийская историческая акция «Диктант Победы», форум «История для будущего. Новый взгляд» и многие другие.
В волонтерском центре состоит более 450 человек. Добровольцы участвуют в организации мероприятий и реализуют собственные инициативы. Партнерами центра стали не только московские школы, но и ресурсный центр «МОСВОЛОНТЕР».
Ранее в Музее Победы представили 23 тома документов о преступлениях нацистов.
Читайте также: Музею Победы передали раритеты главного обвинителя СССР на Нюрнбергском процессе