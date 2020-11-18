Музею Победы переданы раритеты главного обвинителя СССР на Нюрнбергском процессе

Подлинные свидетельства войдут в выставочный проект / Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Уникальные снимки и документы о своем деде Романе Руденко, главном обвинителе от СССР на Нюрнбергском процессе, передал для экспонирования Музею Победы москвич Михаил Амирджанов. Среди раритетов — пропуска на проход в здание, где проходил трибунал, записи, который делал Руденко во время подготовки приговора, несколько десятков фото. Снимки с Нюрнбергского процесса подарили главному обвинителю его друзья-фотографы и кинооператор и режиссер Роман Кармен. Об этом сообщила пресс-служба учреждения во вторник, 17 ноября.

— Я рад, что, наконец, пришел тот момент, когда Нюрнбергскому трибуналу уделяется такое большое внимание, и здесь, в этом великолепном музее, открывается специальная экспозиция. Надеюсь, тем, кто приходит в музей, эти фотографии и документы будут интересны. Главное, что эти реликвии не будут лежать в безвестности, а будут показаны людям, — заявил Амирджанов.

Подлинные свидетельства будут представлены на выставочном проекте, с которым смогут познакомиться участники форума «Уроки Нюрнберга».

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Посетители музея смогут увидеть этот уникальный комплекс документов в экспозиции «Мир после войны», один из разделов которой посвящен Нюрнбергскому процессу. Новая экспозиция будет доступна после снятия всех ограничений из-за COVID-19.

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