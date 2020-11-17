В Музее Победы представители 30 стран обсудят уроки Нюрнбергского трибунала

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В пятницу и субботу, 20-21 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе пройдет Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Мероприятие, которое приурочено к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, является одним из ключевых событий Года памяти и славы. Об этом сообщили в понедельник, 16 ноября, в пресс-службе учреждения.

К форуму представителей профессиональных сообществ, исследователей, общественных организаций, деятелей культуры и образования присоединятся участники из всех российских субъектов, а также из 30 государств — из ближнего зарубежья, европейских стран, Юго-Восточной Азии, представители Соединенных Штатов. Учитывая действующие ограничения из-за COVID-19, большинство из них выступят онлайн.

20 ноября состоятся два пленарных заседания, на которых в качестве спикеров будут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, помощник президента России Владимир Мединский, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, главный военный прокурор Италии Марко де Паолис и другие.

21 ноября будут работать девять тематических площадок. Их участники рассмотрят вопросы, которые связаны с трибуналом и его решениями — историческими, правовыми, образовательными, гуманитарными, идеологическими и прочими. Например, площадка, которую организуют Следственный комитет, Генеральная прокуратура и Минюст, называется «Преступления против человечности в современной юридической практике». На ней будут обсуждать вопросы выявления, расследования и судебного рассмотрения военных преступлений с учетом наследия Нюрнберга, принципы неотвратимости наказания нацистских преступников. Площадка Федерального архивного агентства будет посвящена архивным документам как доказательной базе преступлений нацистов, документальным подтверждениям данных преступлений на территории Советского Союза.

Также будет представлен Мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира» к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, снимков, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций и перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, английском, французском, немецком и языках и будет работать в течение года.

Основные усилия участников будут направлены на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, формирование консолидирующей позиции российского общества и международного сообщества в оценке преступлений нацистов против человечества.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился почти через год — 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, которые входили в высшее руководство нацистской Германии. Состоялось 403 заседания суда, все они были открытыми. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение.

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