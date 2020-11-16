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Музей Победы подписал соглашение с Российской академией образования
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы подписал соглашение с Российской академией образования

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы и Российская академия образования подписали соглашение о сотрудничестве по реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Документ подписали президент РАО Юрий Зинченко и директор Музея Победы Александр Школьник. Как указал Школьник, сотрудничество позволит усилить работу по сохранению культурной и исторической памяти в обществе, передаче молодежи лучших традиций в труде и служении Отечеству.

Зинченко отметил, что современные дети и подростки не готовы часами сидеть в библиотеках, а Музей Победы доносит информацию через уникальные форматы с использованием новых технологий.

В рамках соглашения академия примет участие в долгосрочной программе «Школьный музей Победы». Музей Победы поучаствует во всероссийском конкурсе проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти.

Ранее стало известно, что Музей Победы включил в свою экспозицию серию фильмов о детях войны.

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патриотическое воспитание молодежимузей ПобедыМосква
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