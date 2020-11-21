В Музее Победы представили 23 тома документов о преступлениях нацистов

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в пятницу, 20 ноября, представили 23-томник архивных документов «Без срока давности». Презентация прошла в рамках международного форума «Уроки Нюрнберга». Об уникальном сборнике свидетельств преступлений нацистов на временно оккупированных территориях рассказала ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, сообщает пресс-служба учреждения.

— Семь тысяч архивных документов, более 5,5 тысячи вошли в этот сборник. 47 региональных архивов, три федеральных архива, еще около 30 самых разных учреждений — местных архивов, музеев, которые предоставили эти документы, 370 архивистов, 66 историков, докторов исторических наук практически за один год смогли издать уникальную серийную научную публикацию. Если здесь есть специалисты, то они подтвердят мои слова — такого не было нигде, ни в Советском Союзе, ни в современной России, — заявила она.

Серия включает 23 тома, 22 из них посвящены отдельным регионам, где нацисты совершали преступления против мирного населения.

В книгах представлены материалы, которые посвящены преступлениям против личности, детства, наций, а также воспоминания очевидцев зверств, совершенных нацистами.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что архивисты через себя пропускали большое количество документов об убийствах, преступлениях. Эта работа была проделана для того, чтобы факты были доступны обществу и «мы никогда не забывали об этих страшных событиях».

Отмечается, что процесс рассекречивания материалов продолжат, а значит возможны новые исторические сенсации.

В Музее Победы на Поклонной горе 20-21 ноября проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Крупнейший съезд представителей профессиональных сообществ и общественных организаций приурочен к 75-летию начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

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