Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Музей Победы проведет онлайн-показы фильмов о Нюрнбергском трибунале
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы проведет онлайн-показы фильмов о Нюрнбергском трибунале

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы 20 и 21 ноября организует онлайн-показ фильмов, рассказывающих о Нюрнбергском процессе.

В программе показов — четыре картины. В 13:00 зрители смогут увидеть фильм «Нюрнберг. Свидетели» (2015, Россия, категория 16+). Он рассказывает о самом впечатляющем выступлении в зале суда Мари-Клод Вайян-Кутюрье. Молодая поведала историю своего заточения в двух концентрационных лагерях — Освенциме и Равенсбрюке.

В 14:00 начнется трансляция картины «Нюрнберг. Банальность зла» (2016, Россия, категория 16+) – это научное исследование американского психиатра Дугласа Келли о феномене, который он назвал «вирус нацизма». Эксперт был уверен, что у людей, ежедневно отдававших бесчеловечные, извращенные приказы, не может не быть психических отклонений.

В 15:00 вниманию зрителей представят фильм «Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов» (2015, Россия, категория 16+). Особое внимание авторы фильма уделили работе представителей средств массовой информации, писателей, фотографов, художников — тех, кто запечатлел для потомков достоверные образы палачей и жертв, прокуроров и адвокатов, свидетелей в зале и обывателей за стенами нюрнбергского Дворца правосудия.

В 16:00 начнется показ картины «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» (2015, Россия, категория 16+), которая рассказывает о противостоянии союзников в вопросе о необходимости проведения справедливого суда над лидерами фашистской Германии по настоянию властей СССР.

Все ленты будут транслироваться на русском языке с английскими субтитрами.

Показ фильмов будет организован на официальном сайте и на YouTube-канале Музея Победы.

Ранее сообщалось, что 21 и 22 ноября Музей Победы проведет онлайн-трансляцию форума «Уроки Нюрнберга», посвященного 75-летию с начала Нюрнбергского процесса.

Читайте также: Москвичам теперь доступны виртуальные прогулки по музеям

документальное киномузей ПобедыВторая мировая война
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте