Музей Победы проведет онлайн-показы фильмов о Нюрнбергском трибунале

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы 20 и 21 ноября организует онлайн-показ фильмов, рассказывающих о Нюрнбергском процессе.

В программе показов — четыре картины. В 13:00 зрители смогут увидеть фильм «Нюрнберг. Свидетели» (2015, Россия, категория 16+). Он рассказывает о самом впечатляющем выступлении в зале суда Мари-Клод Вайян-Кутюрье. Молодая поведала историю своего заточения в двух концентрационных лагерях — Освенциме и Равенсбрюке.

В 14:00 начнется трансляция картины «Нюрнберг. Банальность зла» (2016, Россия, категория 16+) – это научное исследование американского психиатра Дугласа Келли о феномене, который он назвал «вирус нацизма». Эксперт был уверен, что у людей, ежедневно отдававших бесчеловечные, извращенные приказы, не может не быть психических отклонений.

В 15:00 вниманию зрителей представят фильм «Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов» (2015, Россия, категория 16+). Особое внимание авторы фильма уделили работе представителей средств массовой информации, писателей, фотографов, художников — тех, кто запечатлел для потомков достоверные образы палачей и жертв, прокуроров и адвокатов, свидетелей в зале и обывателей за стенами нюрнбергского Дворца правосудия.

В 16:00 начнется показ картины «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» (2015, Россия, категория 16+), которая рассказывает о противостоянии союзников в вопросе о необходимости проведения справедливого суда над лидерами фашистской Германии по настоянию властей СССР.

Все ленты будут транслироваться на русском языке с английскими субтитрами.

Показ фильмов будет организован на официальном сайте и на YouTube-канале Музея Победы.

Ранее сообщалось, что 21 и 22 ноября Музей Победы проведет онлайн-трансляцию форума «Уроки Нюрнберга», посвященного 75-летию с начала Нюрнбергского процесса.

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