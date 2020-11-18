Москвичам теперь доступны виртуальные прогулки по музеям

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В среду, 18 ноября, на медиаплатформе #Москвастобой запустили цикл онлайн-экскурсий по музеям. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Просьбу поддержать интерактивные проекты на городских ресурсах выразили представители московских музеев на онлайн-встрече с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной. К проекту присоединились Мультимедиа-артмузей, Музей Тропинина, «Царицыно», парк «Зарядье», Государственный музей имени Пушкина и другие. Сейчас представители культурных объектов разрабатывают экскурсии для зрителей.

Пока что на сайте #Москвастобой можно посмотреть видеотуры по музею-заповеднику «Царицыно». Одна из них — «Утренняя дорожка».

— Во время экскурсии директор объекта Елизавета Фокина расскажет про историю места, которое появилось не только благодаря великим архитекторам и российским императорам, но и простым садовникам, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также на медиаплатформе зрители смогут посетить онлайн-экскурсию по выставке «Семья — душа России» музея «Царицыно». В экспозиции собраны картины из музейных собраний и частных коллекций, а также работы профессиональных живописцев и художников-любителей. В связи с тем что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, ключевая тема выставки — «Война и мир». Работы повествуют о нелегких днях, пережитых семьями во время Великой Отечественной войны. Основные разделы экспозиции посвящены жизни в тылу, расставаниям с близкими, возвращению с войны и празднованию Победы.

— Для «Царицына» тема семьи — одна из основополагающих. Мы живем в непростое время, и тем важнее сейчас разговаривать с посетителями о действительно важных вещах, — считает директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Экспозиция разделена на две части. Одна из них посвящена событиям военного времени, другая — мирной жизни.

А тем, кто хочет изучить самый протяженный прогулочный маршрут по заповеднику, будет интересна видеоэкскурсия «Береговая дорожка». Маршрут полностью огибает акваторию Верхнего Царицынского пруда, давая возможность увидеть музей-заповедник с двух сторон — с левого и правого берега. Онлайн-тур проводит заместитель заведующего отделом музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания Дмитрий Стальной.

На этой экскурсии можно увидеть крякв, зимующих на Царицынских прудах, четыре горбатых мостика, один межевой столб времен столыпинских реформ и шесть пристаней, на одной из которых расположились два сфинкса.

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