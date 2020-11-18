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Московский дом Достоевского откроют к 200-летию со дня рождения писателя
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Московский дом Достоевского откроют к 200-летию со дня рождения писателя

Юлия Захарова

Город

Московский дом Достоевского откроется в столице в ноябре 2021 года в честь 200-летия со дня рождения писателя. Об этом в среду, 18 ноября, рассказал директор музея Достоевского Павел Фокин.

По его словам, данное событие станет одним из центральных среди тех, которые подготовили к юбилею Достоевского.

— У нас будет 25 экспозиционных локаций, 25 залов — такого нигде пока нет. Это будет музей многоразового посещения — за один раз невозможно весь его освоить. Надеюсь, что посетители будут ощущать эту необходимость и голод, и неудовлетворенность от единичного посещения, и будут приходить снова и снова, — отметил Фокин.

Он добавил, что музей соединит традиционные экспозиции и новые форматы. В частности, посетители узнают интересные факты из жизни и творчества великого писателя, его переводческой деятельности, а также увидят книжные иллюстрации, передает ТАСС.

Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Он написал такие знаменитые романы, как «Братья Карамазовы», «Бесы», «Игрок», «Идиот» и другие. В память о писателе в столице открыли музей-квартиру. Также музеи Достоевского работают в Санкт- Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке, Омске и других городах.

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СтолицамузейФедор Достоевский
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