Музей Победы проведет онлайн-трансляцию форума «Уроки Нюрнберга»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы организует в Интернете трансляцию мероприятий международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», который пройдет 21 и 22 ноября.

Форум приурочен к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала. В нем примут участие политические и общественные деятели, ученые и исследователи из всех российских регионов и 30 стран мира: из ближнего зарубежья, Европы, Юго-Восточной Азии, США.

20 ноября на пленарных заседаниях выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, главный военный прокурор Итальянской Республики Марко де Паолис, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

21 ноября на форуме будут работать девять тематических площадок. Их организаторами выступили министерства, ведомства, общественные организации, музеи и средства массовой информации. Участники площадок обсудят вопросы, связанные с Нюрнбергским трибуналом и его решениями.

На форуме также подведут итоги целого ряда мероприятий, проведенных в 2020 году в рамках проекта «Без срока давности».

Кроме того, в рамках форума представят мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира», который запустит РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня».

Онлайн-трансляция на русском и английском языках будет организована на официальном сайте Музея Победы. Начало — в 11:00 20 ноября и в 10:00 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Музей Победы включил в экспозицию серию фильмов о детях войны.

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