Илья Любимов: Давать жене поспать важнее цветов и подарков

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

Актер театра и кино Илья Любимов рассказал «Вечерке» о новом фильме, отцовстве, семейной идиллии и о том, почему он не гордится ни одной из своих ролей.

— Илья, сегодня вышел на экраны фильм «Неадекватные люди— 2», где вы сыграли одну из главных ролей. В этой части персонажи картины явно стали мудрее. А как изменилась ваша жизнь?

— Я женился (супруга актера Екатерина Вилкова. — «МВ»), у меня появились дети. Это самое главное изменение в моей жизни. Кстати, вокруг этого и построены «Неадекватные люди — 2». И я, и мой персонаж перешли в другую ипостась.

— Помимо кино вы работаете еще и в театре. Где интереснее?

— Если честно, мне больше нравится в театре. Это своеобразный тренажер для актера. Кино — это скорее результат тренировок. Мне кажется, что театральный актер всегда в фильмах и сериалах играет лучше.

— Есть ли у вас роль, которой вы гордитесь?

— Ни одной. Есть те, которые мне чуть больше нравятся, есть неудачные. Но я легко отпускаю это. Анализирую и иду дальше. Любая неудача — это нормально. Один из этапов развития.

— Кого интереснее играть: положительных героев или отрицательных?

— А не бывает положительных и отрицательных. Почему Виталия из «Неадекватных людей» все считают положительным? По его вине, между прочим, погибла девушка, он «замутил» со школьницей. Ничего себе положительный! А Александра Воропаева из «Не родись красивой» все считают отрицательным. А он просто боец. Он такой же, как его окружение. Тоже плетет интриги, как остальные, но говорит об этом прямо. Получается, он более честный. Так что люди тоже не могут быть хорошими и плохими.

— Кстати, именно после роли Воропаева на вас обрушилась популярность. Вам сложно быть постоянно в центре внимания?

— Для меня это привычно. Конечно, иногда хочется укрыться от посторонних глаз, устаешь. Но зато меня знают все соседи во дворе, они мне доверяют, относятся с пониманием. Из минусов — человеческая бесцеремонность. Как писал Александр Пушкин: «Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия». Но актер изначально идет в профессию, чтобы стать известным. Так что же жаловаться?

— Случались творческие кризисы?

— Очень часто. Особенно если режиссер просит дать на площадке то, чего во мне нет. Получается все равно фальшиво. Но спасибо Петру Фоменко, который научил быть спокойным. Провал? Да ради бога.

— Вам важны профессиональные награды?

— Нисколько. Главное, чтобы мне резонировал зритель. Ценно, когда у публики, неважно в партере или перед экраном телевизора, наворачиваются слезы.

— Артисты сейчас жалуются на кризис из-за пандемии. Если станет совсем плохо с финансами, пойдете подрабатывать на детские утренники?

— Я совершенно не страдал из-за карантина. Но если наступит момент, что мне нужны будут деньги, с удовольствием оденусь Дедом Морозом или Зайчиком и пойду выступать. В такой работе нет ничего стыдного. Тем более что мы с моим другом, композитором Демьяном Курченко, в 1990-е годы подрабатывали так. Пели под гитару в ростовых куклах. Еще я работал в клубе аниматором, убирал столы, был барменом. Или помню, как я убирал мусор около Курского вокзала, а потом бежал в этой же грязной одежде на другую работу. Мне тогда в целом заплатили около 200 долларов. И я на эти деньги купил себе дорогие брендовые кроссовки.

— Вы и ваша супруга — востребованные актеры. Как вам удается находить время на семью?

— Мы не живем на съемочных площадках, не соглашаемся на роли в каждом предложенном сериале. Бывает, конечно, что графики напряженные, по нескольку дней толком не видимся. Но мои родители тоже много работали, я их почти не видел. И ничего.

— А вы балуете свою жену?

— Я даю ей поспать. Это важнее цветов, подарков, походов в ресторан.

— Вам приходилось жертвовать чем-то ради семьи?

— Временем. Это самый дорогой человеческий ресурс. Для меня семья — это главное. Я готов пожертвовать всем ради жены и детей.

— Не кажется ли вам, что институт брака сейчас изживает себя?

— Его уже просто-напросто нет. А цифровизация и онлайн блокируют все пути встретить свою любовь. Сегодня быть семьянином не модно. В тренде — разврат, превозношение себя. Люди разучились жить ради других. Но я уверен, что человеку для счастья нужен еще один человек. Я не могу без своей жены. Она моя основа.

— Каких принципов вы придерживаетесь в воспитании детей?

— Не приемлю излишней опеки. Я за строгость. Дети должны расти самостоятельными, ответственными. Для меня дикость, что сегодня родители обязаны водить детей в школу. А уж если 11-летний ребенок едет в метро без взрослых, это просто нонсенс.

— А как дети реагируют на фильмы с участием мамы и папы?

— Помню, был случай, когда они смотрели сериал с мамой в главной роли, где она целуется с другим мужчиной. И Петр тогда пошутил: «Да, бедный папа». А если серьезно, нормально относятся. Мои дети работали с нами на съемках рекламы. Они знают «кухню».

— Чего вам еще хотелось бы достичь в жизни?

— Знаете, если мои дети принесут мне через 10 лет первую зарплату и скажут: «Папа, это тебе на мороженое или на бензин», — я буду счастлив.

Кадр из фильма «Неадекватные люди» / 2010

ДОСЬЕ

Илья Любимов родился 21 февраля 1977 года в Москве. Окончил школу экстерном. В 11 лет начал работать в составе Театра юных москвичей (ТЮМ). В 1993 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, учился в мастерской Петра Фоменко. В настоящее время играет в московском театре «Мастерская П. Фоменко», снимается в кино и сериалах.

По стопам отца

Илья некоторое время учился в лицее при механико-математическом факультете МГУ по специальности «программист ПК». Там актер хотел получить дополнительную профессию. К тому же это своеобразная дань отцу, который занимал руководящую должность в Опытно-конструкторском бюро имени Сухого.

Служит в храме

Илья Любимов — верующий человек. Он пришел в церковь уже в сознательном возрасте. Артист служит алтарником в одном из храмов столицы. Но уходить из профессии из-за веры не собирается. Он говорит: «Надо хорошо делать то дело, на которое Господь поставил. Конечно, у актера должен быть внутренний ценз — как и в любом другом деле».

Трудный ребенок

Артист признается, что в детстве он был типичным мальчиком из хорошей семьи. Умел пользоваться своей смазливостью, образованностью, способностью хорошо болтать и красиво врать. Если спросить о нем учителей, соседей, приятелей, то они нарисуют абсолютно несхожие портреты, будто говорят о разных людях. В Илье уживались стремление к чистому, глубокому, прекрасному и страстная тяга к темному и греховному.

Верный супруг

Илью Любимова называют секс-символом современного российского кино. Однако долгое время о его личной жизни ничего не было известно. Ему приписывали многочисленные романы. Но 1 мая 2011 года Любимов женился на актрисе Екатерине Вилковой. Пара познакомилась на Пасху 2010 года благодаря общим друзьям. Свадьба и венчание прошли по всем православным канонам. В браке у супругов родились двое детей: дочь Павла и сын Петр.

Сочиняет мелодии

Занятия в музыкальной школе не прошли для Ильи Любимова даром. Музыка стала для него приятным хобби. Актер любит иногда просто помузицировать. Для него это и развлечение, и отдых. Бывает, что он сам пишет музыку. Некоторые из его мелодий вошли в альбомы друзей-музыкантов Любимова. В фильме «Утро не время для девочек» тоже звучат его композиции.

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